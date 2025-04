Profs, ex-ministres... Ils demandent la démission de la présidente de l'université Lumière Lyon 2

Une cinquantaine d'universitaires et des personnalités politiques réclament la démission de la présidente de l'université Lumière Lyon 2.

Deux semaines plus tard, la polémique et les outrances s'étaient éteintes, mais la présidente de l'université Lumière Lyon 2, qui dénonçait pourtant elle-même l'emballement, a décidé de remettre une pièce dans la machine médiatique. Dans un entretien accordé en milieu de semaine à Tribune de Lyon, Isabelle von Bueltzingsloewen indiquait ainsi "ne pas avoir été étonnée" de l'interruption du cours de Fabrice Balanche, maître de conférence en géographie, en raison notamment de ses "positionnements sur Gaza". Sans toutefois détaillé la nature des dits "positionnements".

Le professeur avait dénoncé sur CNews la présence d’ "islamogauchistes" et les "dérives islamistes" à l'université. Élu à Caluire-et-Cuire, Fabrice Balanche avait subi début avril une intrusion d’étudiants militants d'ultragauche du groupe "Autonomes Lyon 2", auto-revendiqué "anti-colon anti-France". Ils lui reprochaient notamment de s'être opposé à une soirée de rupture de jeune au sein de l'université lors du Ramadan.

Si elle a effectivement condamné des "faits intolérables", la présidente de l'université a qualifié les propos tenus par Fabrice Balanche de "paroles affligeantes, complotistes et délétères pour l’université". Dans la foulée, les responsables politiques de droite et d'extrême droite ont fait part de leur indignation. Laurent Wauquiez et Fabrice Pannecoucke, conseiller spécial et président de la Région ont de leur côte écrit au ministère de l'Enseignement supérieur pour demander "une mission d’inspection indépendante sur les dérives préoccupantes ayant lieu au sein de Lyon-2".

Ce vendredi, c'est dans le journal Le Figaro qu'une cinquantaine d'universitaires et de personnalités politiques demandent la démission de la présidente de l'université. Le texte a été rédigé à l'initiative du professeur agrégé de lettres modernes, Xavier-Laurent Salvador et signé par l'ex-ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. "Dans ce contexte, la mise en cause de Fabrice Balanche apparaît comme une manœuvre stratégique. Loin d’être spontanée, elle s’inscrit dans une logique de propagande souvent relayée en France par des milieux islamo-gauchistes", écrivent les signataires de la tribune.

"La présidente de l’université, Madame Isabelle von Bueltzingsloewen, au lieu de soutenir l’un de ses enseignants agressé dans l’exercice de ses fonctions, a choisi de remettre en question sa légitimité scientifique en contestant publiquement sa liberté académique", déplorent encore les auteurs du texte. Et de conclure : "Il faut tirer toutes les conséquences de cette crise : la présidente de l’Université Lyon-II ne peut pas rester en fonction après un tel reniement des principes fondamentaux de la République universitaire. Nous demandons sa démission."

Les signataires de la tribune en soutien de Fabrice Blanche et demandant la démission de la présidente de l'université Lumière Lyon 2 :

Xavier-Laurent Salvador, agrégé, maître de conférences (HDR), Président du LAIC

Gilbert Abergel, président du Comité Laïcité République

Florence Bergeaud-Blackler, anthropologue, chargée de recherche CNRS Pierre

Vermeren, professeur d’Histoire Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Emmanuelle Hénin, professeur de littérature comparée Sorbonne Université

Luc Ferry, Philosophe, ancien ministre de l’Éducation nationale, de la recherche, de l’enseignement supérieur et de la jeunesse

Jean-Michel Blanquer, président du Laboratoire de la République

Gilles Guglielmi, juriste et professeur de droit français

Jacques Robert, professeur émérite de cancérologie Université de Bordeaux

Patrick Henriet, directeur d’études École Pratique des Hautes Études

Renée Fregosi, philosophe et politologue Présidente du CECIEC

Violaine Géraud, professeur de langue et littérature française Université Lyon3- Jean Moulin

Thibault Tellier, professeur des universités à Sciences Po Rennes François Roudaut, professeur des Universités

Dominique Triaire, professeur émérite de Montpellier Paul Valéry Michel Albouy, professeur émérite

Samuel Mayol, maître de Conférences (HDR)

Vincent Tournier, maître de conférences de science politique IEP Grenoble

André Tiran, professeur émérite Université Lyon 2

Albert Doja, professeur d’anthropologie Université de Lille

Charles Coutel, professeur émérite en philosophie du droit à l’Université d’Artois

Bruno Sire, professeur agrégé Sciences de gestion Université Toulouse Capitole

Mireille Quivy, maître de Conférences honoraire de l’Université de Rouen

Michel Fichant, professeur émérite

Christophe de Voogd, historien, chercheur-associé à Sciences Po

Michel Messu, professeur honoraire de sociologie

Marc Fryd, agrégé d’anglais, maître de conférences HDR Université de Poitiers

Leonardo Orlando, essayiste et docteur en sciences politiques

Pierre-Henri Tavoillot, philosophe Sorbonne Université

Philippe de Lara, maître de conférences à l’université Paris II Panthéon-Assas

Joseph Ciccolini, PU-PH Aix Marseille Univ et APHM

Ivan Burel, professeur agrégé, docteur en Histoire

Bruno Moysan, musicologue

Claire Laux, professeur Science Po, Bordeaux

Thierry Blin, maître de conférences en sociologie (HDR) Université Montpellier III

Carlos Pereira, maître de conférences HDR Linguistique Université Sorbonne- Nouvelle

Martine Benoit, professeur d’histoire des idées

Marie Brunhes, maître de conférences Études germaniques, Université de Lille

Frédéric Encel, géopolitologue

Benjamin Enriquez, professeur de mathématiques université de Strasbourg

Sabine Prokhoris, psychanalyste

Claude Habib, professeur honoraire Sorbonne nouvelle

Liliane Kandel, sociologue essayiste

Anne Karila, agrégée d’allemand Lille

Nathalie Krikorian-Duronsoy, historienne et Philosophe

Michel Lalande, préfet honoraire

Nathalie Sonnac, professeure à l’université Paris Panthéon-Assas

Daniel Salvatore Schiffer, philosophe, écrivain, professeur de philosophie

David Smadja, professeur hématologie hôpital européen Georges Pompidou et université Paris cité

Pierre-André Taguieff, philosophe et politiste, directeur de recherche au CNRS

Frédéric Wehrlé, politologue et historien ancien chargé d’enseignement en droit international Université Pierre Mendès France de Grenoble

Albert Bensman, professeur honoraire à la Faculté de Médecine Paris-Sorbonne Noëlle Lenoir, avocat ancien ministre

Caroline Calba, professeur agrégée Université de Strasbourg Ilanit Ben-Dor Derimian, anthropologue, Université de Lille