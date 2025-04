Lyon : Rhônexpress à l'arrêt, quelles alternatives pour se rendre à l'aéroport ?

Le Rhônexpress est à l'arrêt pendant près de trois semaines. Lyon Capitale fait le point sur les solution pour rejoindre l'aéroport de Lyon.

Depuis le samedi 19 avril, le Rhônexpress est intégralement à l'arrêt, après plusieurs semaines de perturbations, en raison des travaux de prolongement de la ligne T6 et de création de la ligne T9. Le service doit reprendre le 7 mai, en attendant Lyon Capitale fait le point sur les alternatives existantes.

L'option autopartage à 20 €

Sytral de son côté a ainsi mis en place des bus relais circulant avec une fréquence de 30 minutes entre La Part-Dieu, et l'aéroport, en passant par Vaulx-en-Velin La Soie. La station Meyzieu ZI n'est en revanche pas desservie. Le tarif est bien celui d'un bus soit près de 24 € de moins que l'onéreux Rhônexpress. En revanche, il faudra s'armer de patience et être prévoyant puisqu'il faudra plus d'une heure en bus pour relier Part-Dieu à l'aéroport.

Une autre alternative est bien connue des Grands lyonnais les plus économes. Elle consiste à emprunter la ligne 47 depuis Meyzieu ZI en direction de Saint-Laurent-de-Mure. Cette option peu couteuse est en revanche elle aussi compromise puisque les lignes T3 et T7 sont à l'arrêt jusqu'au 7 mai. Difficile donc de se rendre à Meyzieu ZI.

Enfin, reste la solution de la voiture. En ce sens, l'opérateur d'autopartage Leo&Go propose d'emprunter un véhicule pour relier Lyon à l'aéroport pour moins de 20 €. Pour les plus exigeants, l'option taxi reste fiable. Il faudra en revanche compter environ 50 € pour rallier l'aéroport, et jusqu'à 70 € de nuit ou les dimanches et jour fériés.