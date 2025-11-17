Actualité
Environ 35 000 personnes étaient présentes à la fan-zone du Groupama Stadium le jour de l’agression. (Photo by Jean-Philippe KSIAZEK / AFP)

Agression "raciste et sexiste" au Groupama stadium lors d'OL-PSG : l'audience se tiendra ce mardi

  • par Nathan Chaize

    • Le procès d'un homme soupçonné d'avoir frappé et insulté deux jeunes femmes dans une fan-zone du Groupama stadium se tiendra mardi devant le tribunal correctionnel de Lyon.

    Mardi 18 novembre, l'individu suspecté d'avoir frappé et insulté deux jeunes femmes dans la fan-zone du Groupama stadium le 25 mai 2024 sera jugé devant le tribunal correctionnel de Lyon. L'audience avait été renvoyée une première fois à la demande de l'avocat des jeunes femmes, Tammouz Al Douri qui estimait que les poursuites du parquet étaient "incomplètes", l'appelant à "revoir sa copie".

    Le conseil dénonce depuis le début de l'affaire une agression "raciste et sexiste" alors que le match opposant l'OL au PSG en finale de Coupe de France était retransmis ce jour-là dans le stade transformé en fan-zone. Sur les caméras d'OL Play, "on voit l’auteur des coups faire des saluts nazis", dénonçait Me Al Douri dans un communiqué en novembre 2024.

    Et d'ajouter : "On y voit également l’un de ses proches faire des doigts d’honneur puis faire mine de donner des coups de coude et d’arracher le foulard islamique de Karima, démontrant le caractère prémédité des violences exécutées durant la célébration." À l'époque, le club avait indiqué condamner "fermement les violences" et dit vouloir accompagner "toutes les victimes dans leur plainte en se constituant partie civile à leurs côtés".

    Lire aussi : Agression "raciste et sexiste" au Groupama Stadium : l'avocat des victimes dénonce les poursuites "incomplètes" du parquet de Lyon

