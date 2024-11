Agression "raciste et sexiste" au Groupama Stadium : l'avocat des victimes dénonce les poursuites "incomplètes" du parquet de Lyon

Environ 35 000 personnes étaient présentes à la fan-zone du Groupama Stadium le jour de l’agression. (Photo by Jean-Philippe KSIAZEK / AFP)

L'avocat des jeunes femmes agressées au Groupama Stadium à Lyon en mai dernier lors de la finale de la Coupe de France dénonce "le traitement lacunaire de cette affaire par le parquet".

Samedi 25 mai 2024, à l'occasion de la finale de la coupe de France opposant l'Olympique lyonnais au Paris Saint-Germain (1-2), environ 35 000 supporteurs lyonnais étaient rassemblés au Groupama Stadium de Décines, transformé en fan-zone.

D'abord rapportée par des témoins, puis appuyée par une vidéo filmée par les caméras du club, une agression dont le caractère "raciste et sexiste ne fait aucun doute", s'est produite, indiquait l'avocat de deux jeunes filles, insultées et frappées par un homme, notamment au motif que l'une d'elle portait un voile.

La caractère prémédité des violences n'a pas été retenu

Plusieurs témoignages diffusés notamment sur les réseaux sociaux, indiquaient que l'homme mis en cause aurait à plusieurs reprises fait des gestes pouvant s'apparenter à des saluts nazis. Mais dans un communiqué diffusé mercredi 20 novembre, Tammouz Al Douri, conseil des victimes présumées déplore des "poursuites incomplètes" du parquet de Lyon, qu'il appelle à "revoir sa copie avant l'audience du 4 décembre".

"La vidéo complète des violences a été transmise à la police dès cet été. Dans les premières minutes de la vidéo, avant la célébration, on voit l’auteur des coups faire des saluts nazis, un geste susceptible de caractériser le délit d’apologie de crime contre l’humanité. On y voit également l’un de ses proches faire des doigts d’honneur puis faire mine de donner des coups de coude et d’arracher le foulard islamique de Karima, démontrant le caractère prémédité des violences exécutées durant la célébration", poursuit le conseil.

Le PV d'exploitation de la vidéo est incomplet selon le conseil des victimes

Tammouz Al Douri note que, "de manière étonnante, le policier en charge de l'enquête n'a même pas mentionné ces éléments dans son procès-verbal d'exploitation de la vidéo puis a considéré que le caractère intentionel des coups de coude n'était pas manifeste". Pour rappel, les images avaient été enregistré par les caméras d'OL Play, la chaîne du club. Ce dernier condamner "fermement les violences qui ont eu lieu samedi soir", et "apporte tout son soutien aux victimes" et vouloir accompagner "toutes les victimes dans leur plainte en se constituant partie civile à leurs côtés".

"Le Parquet a finalement fait le choix de poursuivre l’auteur principal mais seulement pour les coups portés à l’encontre d’Anissa. En l’état, il ne devra pas rendre de compte pour les saluts nazis, ni pour les coups portés à Karima", indique l'avocat des jeunes femmes. Et de conclure : "J’ai donc demandé au Procureur d’élargir ses poursuites à l’encontre de l’auteur pour les coups portés à Karima et pour les saluts nazis ; et à l’encontre de son complice pour les gestes qui ont précédé les coups."

Tammouz Al Douri indique qu'il demandera le renvoi de l'affaire en l'absence de modification des poursuites "afin que nous puissions nous même faire citer les auteurs des faits devant le tribunal".

