Environ 35 000 personnes étaient présentes à la fan-zone du Groupama Stadium le jour de l’agression. (Photo by Jean-Philippe KSIAZEK / AFP)

Le procès d'un homme soupçonné d'avoir frappé et insulté deux jeunes filles dans une fan-zone du Groupama Stadium a été renvoyé à avril 2025 à la demande de l'avocat des jeunes femmes agressées.

Ce mercredi 4 décembre devait se tenir le procès d'un homme soupçonné, le 25 mai 2024, d'avoir frappé et insulté deux jeunes femmes au Groupama Stadium. Ce jour là, l'Olympique Lyonnais affronte le Paris Saint-Germain à Lille en finale de Coupe de France. Pour l'occasion le stade de l'OL est transformé en immense fan zone où plus de 35 000 supporters se pressent pour regarder la rencontre sur écran géant.

Au cours du match, un homme est soupçonné d'avoir agressé deux jeunes filles. D'abord rapportée par des témoins, puis appuyée par une vidéo filmée par les caméras d'OL Play, l'agression est qualifiée de "raciste et sexiste" par l'avocat des jeunes filles. L'une des deux victimes aurait été frappée car elle portait un voile.

Des images accablantes

En plus des images plutôt accablantes pour l'accusé, sur lesquelles on peut voir l'homme asséner plusieurs coups de coude à la victime après la réduction du score de l'OL, plusieurs témoignages diffusés sur les réseaux sociaux indiquaient que l'homme mis en cause aurait, à plusieurs reprises, fait des gestes pouvant s'apparenter à des saluts nazis.

Ce mercredi 4 décembre, l'auteur présumé de ces faits comparaissait devant le tribunal judiciaire de Lyon pour "violences en raison de l’appartenance supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ainsi qu’en raison de l’identité de genre de la victime, après avoir proféré des insultes racistes et sexistes à son égard" rapporte nos confrères du Progrès. Déjà condamné en mai 2022 pour des faits identiques, l'homme état en état de récidive.

"Des poursuites incomplètes"

Le procès a finalement été renvoyé à avril 2025 à la demande de Tammouz Al Douri, conseil des victimes présumées. Dans un communiqué publié il y a deux semaines, l'avocat pointait du doigt les "poursuites incomplètes" du parquet de Lyon dans ce dossier. Il l'appelait ainsi à "revoir sa copie". Les saluts nazis n'avaient par exemple par été retenus dans les qualifications contre l'accusé et la seconde victime n'était pas mentionnée dans le procès-verbal d'exploitation de la vidéo.

Si l'avocat de l'accusé a fustigé cette demande de renvoi, estimant qu'il n'était en aucun cas justifiée, le tribunal a tranché et un prochain procès devrait se tenir le 23 avril 2025.