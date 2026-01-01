Actualité
Photo d’illustration. © MAXPPP

Métropole de Lyon : le tramway T5 perturbé, la circulation reprendra demain matin

  • par Clémence Margall

    • Depuis le début d’après-midi ce jeudi, la ligne de tramway T5 est perturbée en raison d’une panne de signalisation. La reprise de la circulation est annoncée demain matin.

    La ligne de tramway T5 permettant de relier "Grange Blanche" à "Eurexpo Entrée Principale" est perturbée depuis environ 15h40 ce jeudi 1er janvier en raison d’une panne de signalisation, annoncent les équipes TCL.

    Le trafic est interrompu entre les stations "Les Alizées" à "Eurexpo". Des bus relais ont été mis à disposition des voyageurs entre "Hôtel de Ville - Bron" et "Eurexpo".

    Si la reprise du trafic a d’abord été estimée à 18 heures, TCL précise qu’elle ne reprendra pas avant 5 heures demain matin, vendredi 2 janvier.

    l'IA vu par ChatGPT
    Article payant "L'intelligence artificielle ne va ni tuer ni sauver les médias à elle seule, mais elle va les obliger à se réinventer en profondeur" estime ChatGPT

