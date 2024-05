PSG-OL : soupçons de violences racistes au Groupama Stadium

Environ 35 000 personnes étaient présentes à la fan-zone du Groupama Stadium. (Photo by Jean-Philippe KSIAZEK / AFP)

Des témoignages, appuyés par une vidéo, font état de violences racistes survenues dans la fan-zone du Groupama Stadium samedi soir à Lyon.

La finale de Coupe de France opposant le PSG à l'Olympique lyonnais samedi soir a été particulièrement agitée hors du terrain. Outres les violences survenues entre supporteurs sur l'autoroute A1 au niveau du péage de Fresnes-lès-Montauban (Pas-de-Calais), à une quarantaine de kilomètres du stade de Villeneuve-d'Ascq où se déroulait la finale, un incident au caractère raciste serait survenu dans la fan-zone du Groupama Stadium où plus de 35 000 personnes étaient présentes pour supporter l'OL.

Sur le Replay on voit mieux ces chiens pic.twitter.com/VPn0f087h6 — Enzo🦁🇨🇵 (@EnzoVls69) May 27, 2024

Une plainte devrait être déposée

Selon plusieurs témoins rapportant les faits en longueur sur le réseau social X (ex-Twitter), deux hommes présents au premier rang de la fan-zone - filmés par les caméras du club dans une séquence diffusée sur la chaîne OL Play - auraient eu des gestes et propos à caractère raciste. Sur la vidéo, et alors qu'il célèbre la réduction du score de l'Olympique lyonnais, l'un des deux hommes assène des coups de coude à une jeune femme.

La jeune femme ciblée a elle-même témoigné sur les réseaux sociaux : "Qui l'aurait cru, initialement pour assister à un match de notre Olympique et finir le match en pleurs, choquée, frappée et injuriée." Et d'ajouter : "J'ai dû traverser la fosse en pleurs, choquée de ce qu'il s'était passé pour appeler un autre agent de sécurité qui, un grand merci à lui, a fait le nécessaire avec ma sécurité du staff de l'OL." Sollicitée, la jeune femme n'a pas répondu à nos demandes pour l'heure.

Selon un témoin, l'un des individus aurait par ailleurs dit à des membres de son groupe, plus tôt dans la soirée, "on a qu'à lui arracher le voile", visant l'amie de la jeune femme frappée plus tard. Toujours selon ce témoin, l'individu aurait tenté "d'arracher le voile" de la jeune femme en question. Selon un autre témoin, un des supporteurs "aurait même fait des saluts Nazi". Contacté par Lyon Capitale, il affirme que la jeune femme victime de l'agression devrait déposer plainte dans la journée.

Contacté, l'Olympique lyonnais n'a pas souhaité réagir indiquant par ailleurs être en contact avec les victimes pour les accompagner vers un dépôt de plainte.