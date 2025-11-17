Actualité
Ragondin.

Paz accuse la préfecture de "mettre la pression" sur la Ville de Lyon pour "massacrer" les ragondins

  • par Clémence Margall

    • L’association de défense des animaux dénonce "l’intimidation" de la préfecture du Rhône qui exige de la Ville de Lyon la "destruction" des ragondins du jardin aquatique de Ouagadougou à Confluence.

    Après avoir interrogé la Ville de Lyon pour savoir si les ragondins installés dans le jardin aquatique de Ouagadougou à Confluence (2e arr.) étaient encore tués, l’association Paz accuse la préfecture du Rhône de "mettre la pression" sur la Ville de Lyon afin de "massacrer" ces animaux.

    Classés par l’État comme “Espèces Exotiques Envahissantes”, les ragondins étaient jusqu’alors tués, bien que la Ville de Lyon propose une solution de stérilisation. Cette dernière nécessite néanmoins l’accord de la préfecture pour déplacer les ragondins.

    Lire aussi : PAZ dénonce la vente de pièges à colle au Leclerc de Champvert à Lyon

    "Cette intimidation est inacceptable"

    Dans un courrier transmis par la Ville de Lyon à l’association, la préfecture du Rhône enjoint en effet la Mairie de "détruire" les spécimens présents à Lyon, ces derniers "exposant la population à un risque sanitaire". Elle précise : "En plus d’avoir un fort impact négatif sur la biodiversité, notamment végétale, cette espèce est fréquemment porteuse d’une bactérie provoquant la leptospirose, maladie transmissible à l’homme avec des formes qui peuvent être graves".

    "Cette intimidation est inacceptable", s’indigne l’association, qui dénonce des courriers "révoltants". Elle demande par ailleurs à la préfecture du Rhône d’examiner de nouveau la proposition de la Ville et d’y répondre "sérieusement". Et de conclure : "Il est temps que la Préfecture cesse de tuer les animaux liminaires à chaque fois qu’ils nous dérangent et mette en place une cohabitation pacifique avec des méthodes éthiques".

    Lire aussi : PAZ annonce une nouvelle mobilisation pour la fermeture du zoo de Lyon

    à lire également
    César Troisgros élu meilleur cuisinier français de l’année

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    César Troisgros élu meilleur cuisinier français de l’année 20:51
    moto cross Lyon
    Le Supercross de Lyon revient avec un spectacle encore plus explosif 19:53
    Isère : la RD76 fermée les 27 et 28 novembre pour des travaux de sécurisation 18:41
    Lyon : la Fondation Fourvière relance son appel aux dons afin de restaurer les tours de la basilique 18:12
    Paz accuse la préfecture de "mettre la pression" sur la Ville de Lyon pour "massacrer" les ragondins 17:44
    d'heure en heure
    Agression "raciste et sexiste" au Groupama stadium lors d'OL-PSG : l'audience se tiendra ce mardi 17:20
    Drôme : l'État agrandit l'Hôtel de police de Valence 17:00
    Le métro B automatisé entre Charpennes et Gare d'Oullins est fonctionnel depuis le 25 juin. ©Flora Chaduc
    Lyon : la ligne de métro B perturbée, la reprise du trafic estimée à 19 heures 16:49
    "Je ne suis plus le même" : le Lyonnais Alban Pellegrin raconte ses 72 marathons en 72 jours 16:40
    Lyon : le nouveau dispensaire de la SPA a été inauguré ce lundi 16:06
    oeuvre mother saint jean fete des lumières lyon
    Fête des Lumières 2025 : les réservations s’envolent déjà à Lyon 15:35
    Trophées des bénévoles sportifs : plusieurs Rhônalpins mis à l’honneur à Lyon 14:55
    Un incendie se déclare dans une maison inoccupée à Villeurbanne 14:14
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut