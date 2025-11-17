Paz accuse la préfecture de "mettre la pression" sur la Ville de Lyon pour "massacrer" les ragondins

L’association de défense des animaux dénonce "l’intimidation" de la préfecture du Rhône qui exige de la Ville de Lyon la "destruction" des ragondins du jardin aquatique de Ouagadougou à Confluence.

Après avoir interrogé la Ville de Lyon pour savoir si les ragondins installés dans le jardin aquatique de Ouagadougou à Confluence (2e arr.) étaient encore tués, l’association Paz accuse la préfecture du Rhône de "mettre la pression" sur la Ville de Lyon afin de "massacrer" ces animaux.

Classés par l’État comme “Espèces Exotiques Envahissantes”, les ragondins étaient jusqu’alors tués, bien que la Ville de Lyon propose une solution de stérilisation. Cette dernière nécessite néanmoins l’accord de la préfecture pour déplacer les ragondins.

"Cette intimidation est inacceptable"

Dans un courrier transmis par la Ville de Lyon à l’association, la préfecture du Rhône enjoint en effet la Mairie de "détruire" les spécimens présents à Lyon, ces derniers "exposant la population à un risque sanitaire". Elle précise : "En plus d’avoir un fort impact négatif sur la biodiversité, notamment végétale, cette espèce est fréquemment porteuse d’une bactérie provoquant la leptospirose, maladie transmissible à l’homme avec des formes qui peuvent être graves".

"Cette intimidation est inacceptable", s’indigne l’association, qui dénonce des courriers "révoltants". Elle demande par ailleurs à la préfecture du Rhône d’examiner de nouveau la proposition de la Ville et d’y répondre "sérieusement". Et de conclure : "Il est temps que la Préfecture cesse de tuer les animaux liminaires à chaque fois qu’ils nous dérangent et mette en place une cohabitation pacifique avec des méthodes éthiques".

