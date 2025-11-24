Accroché par Auxerre, l'OL n'avance plus

La joie des joueurs de l’Olympique Lyonnais après leur victoire 1-0 face à Marseille au Groupama Stadium le 1er septembre 2025 en Ligue 1. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Lyon a été tenu en échec (0-0) sur le terrain de la lanterne rouge Auxerre, dimanche lors de la 13e journée de Ligue 1, et continue de faire du surplace en championnat, où les Lyonnais n'ont gagné aucune de leurs quatre dernières rencontres.

Avant la trêve internationale, l'OL avait concédé un résultat nul à Brest (0-0) et face au Paris FC (3-3) avant de perdre devant le Paris Saint-Germain (3-2). Il s'est aussi incliné sur la pelouse du Betis Séville en Ligue Europa (2-0).

L'OL est 7e à sept longueurs du podium alors que les Auxerrois restent derniers, sans être décrochés. L'AJA n'a gagné aucun de ses huit derniers matches (2 nuls) et restait sur quatre défaites. L'équipe de Christophe Pélissier a une nouvelle fois souffert de son inefficacité offensive alors qu'elle a été dominatrice au milieu. Car, globalement, Lyon s'en sort plutôt bien sur ce match.

Handicapés par l'absence de plusieurs joueurs majeurs comme Nicolas Tagliafico ou Tyler Morton, suspendus, alors que Clinton Mata est sorti sur blessure en début de seconde période, ils auraient pu être menés par des Icaunais assez combatifs. Eux aussi étaient privés de plusieurs titulaires comme Elisha Owusu, Lasso Coulibaly, Telli Siwe ou Francisco Sierralta.

But refusé, penalty manqué

Un but a été refusé à Rudy Matondo pour une faute préalable de Sekou Mara sur Mata (12e) alors que le gardien Dominik Greif a détourné un penalty tiré par Lamine Sinayoko, accordé pour une faute de Moussa Niakhaté sur Mara (25e).

Ce dernier, contré par Mata, a aussi été dangereux sur un centre de Sinayoko (55e) avant que Mata, encore lui, ne sauve in extremis son équipe devant son gardien après un centre délivré par Lamine Sy (61e). Le portier de l'OL a encore détourné une tentative de Sinayoko (67e). Lyon a eu aussi des occasions, mais moins dangereuses.

L'Uruguayen Martin Satriano a a été menaçant de la tête (7e) puis sur un tir détourné par le gardien Donovan Léon (21e). Une tentative lointaine de l'Américain Tanner Tessmann est passée de peu à côté (45e).

Après la mi-temps, Léon s'est encore interposé sur une reprise de la tête d'Afonso Moreira (48e) avant que Corentin Tolisso ne manque de justesse la reprise d'un corner (53e) et que Pavel Sulc ne soit contré in extremis par Gideon Mensah (64e).

En fin de partie, l'AJA a su résister à l'ultime coup pression de l'OL pour conserver au moins le point du nul.