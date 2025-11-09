Football : l'OL a-t-il une chance face au PSG ce soir ?

L'Olympique Lyonnais accueille le Paris Saint-Germain sur la pelouse du Groupama Stadium, ce dimanche à 20h45.

Pour la 12e journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais reçoit ce dimanche soir le Paris Saint Germain sur la pelouse du Groupama Stadium de Décines. Annoncé comme record en termes d'affluence, le match pourra-t-il également décrocher celui de la victoire ? L'équipe masculine de l'OL n'a en effet pas gagné de match contre les Parisiens depuis le 2 avril 2023. Aujourd'hui 3e au classement, les Parisiens ne devancent les Lyonnais, 5e au classement, que de quatre points.

Et ce soir, les joueurs sont optimistes. "Tout peut arriver dans le football, on doit tout faire pour faire un bon match et le gagner", a déclaré le défenseur Clinton Mata en conférence de presse ce samedi 8 novembre. "Face aux gros, au Top 5, on a bien réussi cette saison."

La composition probable de ce soir : Greif - Niles, Mata, Niakhaté (cap.), Tagliafico - Tessmann, Morton - Ghezzal, Merah, A. Moreira - Satriano.

Les supporters du PSG interdits de déplacement

Et dans un stade 100% aux couleurs de l'OL, l'équipe pourrait bien être portée par la ferveur collective. Pour ce grand classique du championnat, les supporters parisiens ont en effet été interdits de déplacement. Une mesure prise en raison des "fréquentes sources de troubles à l'ordre public du fait du comportement violent de certains supporters du PSG lors de déplacements de l'équipe parisienne manifestés de façon récurrente aux abords des stades ou des centres-villes".

Rendez-vous donc ce soir à 20h45 sur Ligue 1+ pour peut être assister à un exploit de l'Olympique Lyonnais.