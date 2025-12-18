Actualité
Kadidiatou Diani, joueuse de l’Olympique Lyonnais, face au Bayern Munich en Ligue des champions le 26 mars 2025. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Les Lyonnaises étrillent l'Atlético et prennent le quart

  • par Vincent Guiraud

    • Porté par une Kadidiatou Diani décisive, l’OL Lyonnes a largement dominé l’Atlético de Madrid (4-0) et s’est qualifié directement pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.

    Dans le sillage de Kadidiatou Diani, impliquée sur les trois premiers buts, OL Lyonnes s'est directement qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions après s'être facilement imposé aux dépens de l'Atletico de Madrid (4-0) mercredi au Groupama stadium en match de la 6e et dernière journée de la phase de ligue.

    Les championnes de France terminent à la 2e place, devancées par le FC Barcelone, premier à la différence de buts. Avec ce classement, elles évitent de disputer les barrages, concluant cette première partie de la compétition avec cinq victoires et un résultat nul.

    Tirage de cheveux

    Lyon a dominé sans partage la rencontre face à un adversaire de faible niveau qui a de plus été réduit à dix en fin de première période après l'exclusion de la Brésilienne Luany pour un léger tirage de cheveux sur Selma Bacha. Les deux joueuses étaient à la lutte proche de la surface lyonnaise (37).

    L’Atlético aurait pu ouvrir la marque d'entrée avec un tir heurtant le poteau de Lauren Leal après un coup franc (4) mais c'est Lyon qui a pris l'avantage sur un but inscrit contre son camp par la Norvégienne Vilde Böe Risa qui a détourné dans sa cage un centre délivré par Kadidiatou Diani (31). Cette dernière a encore été impliquée sur le penalty obtenu par l'OL pour une faute de main d'Andrea Medina et transformé par Wendie Renard (2-0, 52).

    Dans la foulée de ce but, Diani a enfin marqué elle-même. Elle a porté le score à 3-0 en reprenant de volée un centre délivré par Tarciane (53). En fin de match, l'Américaine Korbin Shrader, entrée en cours de jeu, a inscrit un quatrième but d'un tir de 25 mètres (4-0, 71).

