Rave-party dans l'Est-lyonnais : plus de 1500 fêtards toujours réunis

Près de 48 heures après leur arrivée, les teufeurs installés à Saint-Pierre-de-Chandieu à l'est de Lyon continuent de faire la fête, encadrés par les forces de l'ordre.

Les teufeurs font durer le plaisir. Installés depuis ce vendredi soir aux abords des Carrières du cheval blanc à Saint-Pierre-de-Chandieu (Rhône), plus de 1500 personnes seraient encore en train de faire la fête à l'heure actuelle, selon les informations du Progrès. Sur place, un important dispositif de sécurité a été déployé pour contrôler les entrées et les sorties et veiller à éviter tout débordement. Un hélicoptère de la gendarmerie a également survolé la zone à plusieurs reprises.

"Pas d'animosité, pas d'agressivité"

Selon des participants présents sur place, la fête pourrait bien continuer pour tout le week-end prolongé jusqu'à mardi matin. Si cette rave party s'e déroule'est déroulée jusqu'à maintenant dans une ambiance "plutôt festive", le maire de la commune, Daniel Ibanez, a pris les devants en annonçant que le gymnase allait être mis à la disposition des fêtards en cas d'incident. "Ils m’ont dit que mardi, tout serait propre. (...) Il n’y avait pas d’animosité, d’agressivité", a-t-il lui même constaté lors de sa venue sur place samedi matin. Son seul objectif pour l'instant ? Eviter tout blessé ou dérapage en raison de l'usage de drogue et alcool.

Prévenu par les forces de l'ordre, le propriétaire des carrières, qui ne sont plus exploitées, a d'ores et déjà porté plainte.