Bison Futé : une circulation difficile sur les routes d’Auvergne-Rhône-Alpes ce jeudi

À l’occasion de ce week-end prolongé du 1er mai, la circulation s’annonce difficile sur les routes d’Auvergne-Rhône-Alpes ce jeudi 30 avril.

Bison Futé hisse le drapeau jaune ce jeudi 30 avril. Pour les chanceux qui s’apprêtent à profiter de ce week-end prolongé du 1er mai, la circulation devrait être difficile sur les routes d’Auvergne-Rhône-Alpes, et plus particulièrement en fin de journée, dans le sens des départs.

Dans le détail, Bison Futé conseille aux automobilistes d’éviter l’autoroute A7 entre Lyon et Orange de 15 heures à 22 heures, puis entre Orange et Marseille de 16 heures à 20 heures. La circulation s’annonce également saturée du côté de l’A46 et de la RN 346, de 15 heures à 19 heures, mais aussi du côté du tunnel du Mont-Blanc entre 14 heures et 19 heures.

Mais pas de panique, un retour à la normale est attendu dès vendredi sur l’ensemble de la région, dans les deux sens de circulation, et jusqu’à la fin du week-end.