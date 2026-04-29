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Boulangerie Begue à Dardilly. Google Maps

Près de Lyon, une boulangerie et un atelier de découpe fermés après un contrôle d’hygiène

  • par LR

    • L’atelier de découpe Le Colombier situé à Cours et la boulangerie pâtisserie Begue à Dardilly ont été fermés par la préfecture du Rhône pour de graves manquements aux règles d’hygiène.

    Considérant que la poursuite de leur activité constitue une "menace importante pour la santé des consommateurs", la préfecture du Rhône a fermé deux établissements les 28 et 29 avril pour manquements graves aux règles d’hygiène.

    Le premier, est un atelier de découpe et de transformation de produits à base de viande, Le Colombier, situé à Cours (Rhône). Sur place, les inspecteurs de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) ont constaté une mauvaise condition de stockage des matières premières et des denrées travaillées, l’absence de formation à l’hygiène du personnel ou encore le défaut caractérisé de maintenance et de nettoyage des locaux de production et de stockage, ainsi que des équipements.

    Atelier de découpe et de transformation de produits à base de viande à Cours. Google Maps

    À Dardilly, c’est la boulangerie pâtisserie Begue qui a du baisser son rideau après que les agents ont noté la présence "importante" de cadavres d’insectes volants et de déjection de rongeurs, mais également un défaut de maintenance des locaux et des ustensiles et l’absence de traçabilité des denrées.

    Pour rouvrir, les établissements devront se plier aux exigences sanitaires réglementaires. Un second contrôle sera alors réalisé pour attester de leur bonne application.

    Lire aussi : Manquements aux règles d'hygiène : une boucherie du 7e arrondissement de Lyon fermée en urgence

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