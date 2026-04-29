Blind test, défi d'adresse, jeu de mémoire... le concept immersif de la "Rush Room" ouvrira courant mai à Lyon.

La "Rush Room" ouvre à Lyon. Déjà implanté dans plusieurs villes de France, le concept immersif ouvrira courant mai, à quelques pas de la gare Part-Dieu (3e). D'une surface de 400 m2, le site comptera dix salles, renfermant chacune un défi. L'objectif ? Faire vivre une aventure d'Escape Game plus dynamique, sur le modèle de l'émission "Fort-Boyard."

Défis physiques et tactiques, jeux d’adresse et de mémoire, rapidité et esprit d’équipe, tous les talents sont récompensés. Au cours de votre expérience, vous pourrez tester votre culture musicale à travers un blind test, éviter des lasers tel un espion pour cambrioler un musée, ou encore, tenter de construire la plus grande pyramide sur une table vibrante. L'équipe gagnante sera celle ayant obtenu le plus de points à la fin des dix défis.

D'une durée d'une heure, l'activité est accessible dès sept ans, aux groupes de deux à cinq joueurs. A noter que pour participer à une partie, il vous faudra débourser 28 euros par joueur.

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