Les organisations syndicales du Rhône donnent rendez-vous vendredi 1er mai à Lyon pour une manifestation unitaire entre Jean-Macé et Bellecour.

À l’approche de la Fête du travail, les organisations syndicales du Rhône appellent à une mobilisation massive dans les rues de Lyon ce vendredi 1er mai. Le cortège doit s’élancer à 10h30 depuis la place Jean-Macé pour rejoindre la place Bellecour, autour d’un mot d’ordre mêlant revendications sociales, paix internationale et défense des libertés.

Les syndicats entendent d’abord célébrer la préservation du caractère chômé et payé de cette journée, récemment menacé par une proposition de loi visant à élargir le travail le 1er mai. Ils dénoncent par ailleurs la hausse du coût de la vie, estimant que les salaires n’ont pas retrouvé leur niveau d’avant 2020 malgré l’envolée des prix de l’énergie et la progression de la pauvreté, notamment chez les jeunes et les étudiants.

Dans leur communiqué, les organisations appellent aussi à la solidarité avec les populations touchées par les conflits internationaux et plaident pour un agenda de paix et de désarmement. Une mobilisation présentée comme "populaire et antifasciste", destinée à peser sur les décisions politiques à venir.