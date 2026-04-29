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le recours à l’intérim est devenu monnaie courante dans les crèches lyonnaises © Pexels / Tatiana Sirikova
le recours à l’intérim est devenu monnaie courante dans les crèches lyonnaises © Pexels / Tatiana Sirikova

Villeurbanne : des jobs dating organisés en avril, mai et juin pour recruter dans la petite enfance

  • par C.M.

    • Des jobs dating sont organisés le 30 avril, le 28 mai et 25 juin à Villeurbanne pour recruter des éducateurs, auxiliaires de puériculture ou encore des adjoints techniques.

    Alors que les crèches François-Truffaut, Victor-Hugo et Nelly-Roussel ouvrent leurs portes à Villeurbanne, la municipalité recrute. Des jobs dating seront ainsi organisés en avril, mai et juin pour les métiers de la petite enfance, tels que ceux d'éducateur, auxiliaire de puériculture ou encore adjoint technique.

    Dans le détail, ces rencontres se dérouleront demain, jeudi 30 avril à la crèche François-Truffaut située 20 rue Jubin, le 28 mai à la crèche Victor-Hugo située 25 rue Victor-Hugo et le 25 juin à la crèche Nelly-Roussel située 40/42 rue Jules-Kumer. Les jobs dating se dérouleront entre 18 heures et 20 heures.

    Villeurbanne compte aujourd’hui 480 places en crèche réparties sur les 13 établissements et haltes-garderies, ainsi que 230 agents.

    Les inscriptions sont encouragées, mais l’accès est possible sans réservation (recrutementdpe@mairie-villeurbanne.fr).

    Lire aussi : Encadrement des loyers à Lyon et Villeurbanne : une nouvelle étude conteste son efficacité

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