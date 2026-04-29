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Image d’illustration. Crédit : Denis Charlet / AFP

Une nouvelle fusillade éclate dans la nuit à Villeurbanne, aucun blessé à déplorer

  • par LR

    • Une voiture a été prise pour cible dans la nuit de mardi à mercredi, rue Léon Blum, à Villeurbanne. Aucun blessé n’est à déplorer.

    La métropole lyonnaise a de nouveau été le théâtre d’une scène de violence dans la nuit de mardi 28 à mercredi 29 avril. Selon nos confrères de Lyon Mag, une fusillade a éclaté à Villeurbanne aux alentours d’une heure du matin, au niveau de la rue Léon Blum.

    C’est vers 2 heures qu’une victime présumée se serait rendue dans un poste de police, affirmant avoir été prise pour cible alors qu’elle se trouvait dans une voiture avec un ami. Aucun des deux individus n’a été blessé, mais des impacts de balles ont été retrouvés sur la carrosserie et le pare-brise a éclaté.

    Des patrouilles multipliées à Décines

    Un incident qui est loin d’être isolé, le territoire étant touché depuis plusieurs semaines par de nombreuses fusillades comme à Vénissieux ou Décines. Le week-end dernier, une femme a été blessée au mollet par une balle perdue alors qu’elle rentrait chez elle rue Sully.

    Hier, le préfet délégué à la Sécurité, Antoine Guérin, s’est rendu aux côtés de la maire Laurence Fautra à Décines pour réaffirmer l’engagement de l’État, assurant que les "patrouilles allaient être multipliées" pour "tenir le terrain" 24 heures sur 24 et qu'un travail d'investigation était mené pour identifier les responsables. Des équipes de forces de l’ordre ainsi qu’une unité de CRS avaient déjà mobilisées en début de semaine.

    Lire aussi : Vénissieux : après des fusillades, La Poste reprend la distribution du courrier

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