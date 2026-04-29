Pas de trains entre Lyon et Paris lors du long week-end du 1er mai

Photo d’illustration d’un TER de la SNCF en Gare de Lyon Part-Dieu. (Crédit Cheyenne Gabrelle)

En raison de travaux en Gare de Lyon, la circulation des TGV Lyon-Paris sera totalement interrompue du 1er au 3 mai.

Le week-end du 1er mai ne sera pas de tout repos pour les voyageurs. Du vendredi 1er au dimanche 3 mai, aucun train ne circulera entre Lyon et Paris en raison de travaux effectués en Gare de Lyon.

Des difficultés sont également à prévoir sur la ligne de TER Saint-Etienne - Lyon, où a circulation sera totalement interrompue entre Saint-Etienne et Givors. Ici aussi, l'axe sera perturbé par la réalisation de travaux d'entretien.

Certains trains seront également supprimés sur l'axe Firminy - Saint-Étienne. Des bus devraient être déployés pour desservir les arrêts concernés. A noter que de nouveaux travaux de maintenance seront réalisés sur l'axe Saint-Etienne - Lyon du 23 au 25 mai.

Plus d'informations sur le site de la SNCF.

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