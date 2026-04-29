Placée en coma artificiel puis en réanimation, l'adolescente de 14 ans qui avait percuté un mur en bas de la montée du Chemin-Neuf est désormais hors de danger.

Dimanche 26 avril, une cycliste de quatorze ans a percuté un mur en bas de la montée du Chemin-Neuf, dans le 5e arrondissement de Lyon, alors qu'elle roulait sans casque. Entre la vie et la mort, la jeune fille avait été placée en coma artificiel, puis en réanimation, à l'hôpital Femme-Mère-Enfant de Bron.

Selon les informations du Progrès, l'adolescente serait désormais hors de danger. Si elle n'est pas encore en mesure d'être auditionnée sur les circonstances de l'accident, son état de santé n'aspirerait plus de vives inquiétudes.