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Musée Gadagne
Le musée Gadagne, dans le 5e arrondissement de Lyon.

Une Nuit européenne des musées sous le signe du "médiéval fantasy" au musée Gadagne de Lyon

  • par Loane Carpano

    • Pour la nuit européenne des musées, le musée Gadagne (5e) prévoit une soirée sous le signe du "médiéval fantasy".

    Le 23 mai prochain, de nombreux musées lyonnais resteront ouverts toute la nuit, à l'occasion de la Nuit européenne des musées. C'est notamment le cas du musée Gadagne (5e arr.), qui prévoit une soirée sous le signe du "médiéval fantasy".

    Imaginé en lien avec le festival Yggdrasil et la compagnie Excalibur, l'événement regroupera des artistes et cosplayeurs incarnant l’imaginaire médiéval fantastique. Le public pourra alors rencontrer la Communauté de l’anneau, Geralt de Riv ou encore Zelda.

    Les participants sont invités à venir costumés, ou non. A noter que les personnes déguisées bénéficieront d'un accès prioritaire au musée. L'événement est gratuit est en accès libre dans la limite des places disponibles.

    Lire aussi : Lyon : l'histoire du monument Gadagne dévoilée à travers de nouveaux espaces

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