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Photo d’illustration. © Tim Douet

Une maison de Vénissieux ciblée par des tirs, une balle touche la fenêtre de la chambre d’un enfant

  • par LR

    • Dans la nuit de mardi à mercredi, une maison pavillonnaire a été ciblée par plusieurs tirs, chemin de la Côte à Vénissieux. Des enfants de 5 et 11 ans se trouvaient à l’intérieur.

    Les événements auraient pu prendre une tournure bien plus dramatique. Dans la nuit de mardi à mercredi, une famille résidant dans une maison pavillonnaire située chemin de la Côte à Vénissieux a été victime d’une fusillade.

    Selon nos confrères du Progrès, les faits se seraient déroulés aux alentours de 2 h 45 lorsqu’une voiture se serait garée devant l’habitation, le ou les tireurs auraient ensuite fait feu sur la façade, "probablement à l’arme longue". À l’intérieur, des enfants de 5 et 11 ans dormaient avec leurs parents.

    Une source proche du dossier précise qu’il s’agit d’une famille "qui n’est pas défavorablement connue des forces judiciaires." L’une des balles se serait logée dans une fenêtre du premier étage, là où se trouvait l’un des enfants. Personne n’a heureusement été blessé. Une enquête a été ouverte.

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