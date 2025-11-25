Lyon : blessé par arme blanche à Perrache, il décède deux semaines plus tard

Un homme gravement blessé par arme blanche près du quartier de Perrache (2e arr.) dans la soirée du 14 novembre est décédé ce week-end.

Les faits se sont déroulés dans la soirée du 14 novembre dernier, à proximité du quartier de Perrache, dans le 2e arrondissement de Lyon. Selon nos confrères du Progrès, un homme avait été gravement blessé au thorax par une arme blanche avant d’être admis dans un état grave à l’hôpital Édouard Herriot. Il est décédé ce week-end.

Âgé de 56 ans, l’homme fréquentait vraisemblablement les milieux SDF. Si les premières constatations pouvaient laisser croire qu’elle avait été blessée par un couteau, la victime a en réalité été attaquée avec une fourchette à barbecue.

Le suspect hospitalisé pour de graves troubles psychiques

Le principal suspect avait, quant à lui, été rapidement interpellé, avant de faire l’objet d’une mesure d’hospitalisation à l’hôpital Saint-Jean-de-Dieu, à Lyon (8e arr.) en raison de graves troubles psychiques. Toujours selon nos confrères, l’homme SDF âgé de 32 ans et originaire de Guadeloupe a été placé en garde à vue ce lundi pour être entendu et expliquer les circonstances de ce qui est désormais qualifié de meurtre.