Actualité
police Lyon
Photo d’illustration. © Tim Douet

Lyon : blessé par arme blanche à Perrache, il décède deux semaines plus tard

  • par Clémence Margall

    • Un homme gravement blessé par arme blanche près du quartier de Perrache (2e arr.) dans la soirée du 14 novembre est décédé ce week-end.

    Les faits se sont déroulés dans la soirée du 14 novembre dernier, à proximité du quartier de Perrache, dans le 2e arrondissement de Lyon. Selon nos confrères du Progrès, un homme avait été gravement blessé au thorax par une arme blanche avant d’être admis dans un état grave à l’hôpital Édouard Herriot. Il est décédé ce week-end.

    Âgé de 56 ans, l’homme fréquentait vraisemblablement les milieux SDF. Si les premières constatations pouvaient laisser croire qu’elle avait été blessée par un couteau, la victime a en réalité été attaquée avec une fourchette à barbecue.

    Le suspect hospitalisé pour de graves troubles psychiques

    Le principal suspect avait, quant à lui, été rapidement interpellé, avant de faire l’objet d’une mesure d’hospitalisation à l’hôpital Saint-Jean-de-Dieu, à Lyon (8e arr.) en raison de graves troubles psychiques. Toujours selon nos confrères, l’homme SDF âgé de 32 ans et originaire de Guadeloupe a été placé en garde à vue ce lundi pour être entendu et expliquer les circonstances de ce qui est désormais qualifié de meurtre.

    à lire également
    Elodie Barou
    La championne du monde de Ju-jitsu Elodie Barou inaugurera un nouveau dojo à Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    police Lyon
    Lyon : blessé par arme blanche à Perrache, il décède deux semaines plus tard 11:07
    Elodie Barou
    La championne du monde de Ju-jitsu Elodie Barou inaugurera un nouveau dojo à Lyon 10:44
    Isère : Les 2 Alpes ouvrent la saison dès cette semaine pour 7 mois de ski 10:10
    Grégory doucet
    Liste de "génocidaires à boycotter" : une publication "indigne", dénonce Grégory Doucet 09:39
    SIDA
    Lutte contre le sida : des résultats stables pour 2024 en Auvergne-Rhône-Alpes 09:02
    d'heure en heure
    Lyon : une mobilisation pour lutter contre les violences faites aux femmes organisée ce mardi 08:42
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air plutôt bonne ce mardi 08:11
    La justice au chevet de l'entreprise lyonnaise ACI Group, 1600 emplois en jeu 07:52
    Quasiment plus de neige sur la route au niveau de la montée de la Boucle ce matin, en revanche ça bouchonne.
    Neige et verglas : neuf départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:29
    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    Un mardi humide à Lyon, jusqu'à 9 degrés attendus 07:14
    Béatrice de Montille
    Béatrice de Montille : "les Lyonnais font confiance à Aulas pour gouverner la ville" 07:00
    doucet maire de lyon police
    Sécurité, larme fatale des écolos 24/11/25
    CES 2026 : les pépites d'Auvergne-Rhône-Alpes prêtes à briller à Las Vegas 24/11/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut