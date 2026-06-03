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Un accident sur l’A46 provoque d’importants bouchons au nord de Lyon. (Photo d’illustration by Albin Bonnard / Hans Lucas via AFP)

Ain : transportée en ambulance, une patiente décède après un accident de la route

  • par Romain Balme

    • Une collision entre une ambulance privée et un poids lourd s’est produite mardi après-midi sur l’A39, dans l’Ain. La patiente de l'ambulance est décédée malgré l’intervention des secours.

    Ce mardi 2 juin, un drame s'est déroulé sur l'autoroute A39 au niveau Blény (Ain). Aux alentours de 15 h 15, une collision entre une ambulance privée et un semi-remorque a eu lieu, impliquant quatre personnes, rapporte ActuLyon. Le conducteur de l'ambulance a dû être désincarcéré par les pompiers. Ce dernier, ainsi que l'ambulancier qui l'accompagnait ont été hospitalisée.

    Leur patiente n'a pas eu cette chance. Rapidement prise en charge par les sapeurs-pompiers, elle se trouvait déjà en arrêt cardiorespiratoire à leur arrivée. Malgré les manœuvres de réanimation entreprises, son décès a été constaté par le médecin du SMUR. De son côté, le conducteur du poids lourd n'a pas été touché. Cette opération a nécessité l'intervention de 23 pompiers.

    Lire aussi : Lyon : une collision entre un scooter et une voiture fait un blessé grave boulevard des États-Unis

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