Une collision entre une ambulance privée et un poids lourd s’est produite mardi après-midi sur l’A39, dans l’Ain. La patiente de l'ambulance est décédée malgré l’intervention des secours.

Ce mardi 2 juin, un drame s'est déroulé sur l'autoroute A39 au niveau Blény (Ain). Aux alentours de 15 h 15, une collision entre une ambulance privée et un semi-remorque a eu lieu, impliquant quatre personnes, rapporte ActuLyon. Le conducteur de l'ambulance a dû être désincarcéré par les pompiers. Ce dernier, ainsi que l'ambulancier qui l'accompagnait ont été hospitalisée.

Leur patiente n'a pas eu cette chance. Rapidement prise en charge par les sapeurs-pompiers, elle se trouvait déjà en arrêt cardiorespiratoire à leur arrivée. Malgré les manœuvres de réanimation entreprises, son décès a été constaté par le médecin du SMUR. De son côté, le conducteur du poids lourd n'a pas été touché. Cette opération a nécessité l'intervention de 23 pompiers.

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