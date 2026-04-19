Faits divers
police municipale patrouille Rillieux La Pape
Une patrouille de la police municipale.

Vénissieux : Alliance Police réclame un renfort d'au moins 300 policiers

  • par LC

    • Alors que la Poste a suspendu son service dans certains immeubles de Vénissieux en raison de récentes fusillades, le syndicat Alliance Police réclame plus de renfort sur place.

    Les récentes fusillades à répétition ont eu raison du service de la Poste à Vénissieux. Alors que certains quartiers de la commune de l'Est lyonnais sont devenus le théâtre de règlements de comptes en lien avec le trafic de stupéfiants, la service public a tout simplement décidé de suspendre la distribution de courrier dans les rues les plus exposées au danger, depuis ce mercredi 15 avril. En attendant le retour au calme, les riverains sont appelés à se rendre au bureau de poste principal de Vénissieux, situé place de la Paix, pour récupérer leur courrier.

    Une situation qui fait vivement réagir le syndicat Alliance Police, alors qu'une soixantaine de policiers a été dépêchée sur place depuis le début de semaine, notamment au niveau du boulevard Joliot-Curie où se sont déroulés les faits.

    Lire aussi : Vénissieux : un homme touché par balles, un potentiel point de deal visé

    Reprendre le contrôle des territoires

    "La suspension du courrier à Vénissieux n’est pas un incident isolé : c’est
    le symptôme d’un territoire où même les services publics ne sont plus en
    sécurité    ", a indiqué un communiqué partagé ce samedi 18 avril par le syndicat, dénonçant également la spirale de violences liées au narcoterrorisme dans laquelle l'agglomération est aspirée. "Malgré l’engagement des forces de l’ordre, la réponse actuelle reste insuffisante et trop ponctuelle."

    "Alliance Police appelle à un sursaut durable : le renfort d’au moins 300 policiers, dont 100 officiers de police judiciaire, pour reprendre le contrôle des territoires", ajoute le communiqué.

    Avant de conclure : "Quand un facteur ne peut plus exercer sans risquer sa vie, c’est la République qui recule."

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