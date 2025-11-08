Faits divers
Police Municipale de Lyon @Hugo LAUBEPIN
Photo d’illustration @Hugo LAUBEPIN

Lyon 8 : un jeune homme blessé par balle, les suspects fuient en trottinette

  • par Louise Ginies

    • Des coups de feu ont été tirés ce vendredi en début de soirée dans le quartier Santy-Viviani dans le 8e arrondissement de Lyon.

    Soirée mouvementée dans le 8e arrondissement de Lyon. D'après les informations du Progrès, un jeune homme a été visé par balles au niveau du genou, ce vendredi dans la soirée. Un homme et son complice ont tiré en direction d'un groupe, rue Stéphane-Coignet, au sein du quartier Santy-Viviani.

    À bord d'une trottinette, les deux suspects, dont le visage était dissimulé derrière un masque chirurgical, ont rapidement pris la fuit après plusieurs tirs à l'arme de poing, d'abord en direction des jambes de leurs cibles, puis en l'air. Selon nos confrères, il s'agirait davantage d'une opération d'intimidation plutôt qu'une réelle volonté de tuer. Sur place, pas moins de sept douilles ont été retrouvées.

    La victime, "légèrement blessée", était connue des services de police. Elle a été transportée aux urgences de l'hôpital Jean-Mermoz dans le 8e arrondissement, avant transférée à l'hôpital Édouard-Herriot dans le 3e arrondissement. S'il doit être opéré, le jeune homme n'avait pas encore été entendu par les services de police pour élucider les circonstances de ces coups de feu.



    Nord-Isère : il se rend chez les gendarmes avec deux poupées pédopornographiques commandées sur Shein

