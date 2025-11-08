Culture
Le Murmure des songes © Benoîte Fanton

Le Murmure des songes, un voyage onirique au théâtre de Villefranche

  • par Céline Rapinat

    • Figure majeure de la danse hip-hop, Kader Attou se lance dans la création pour enfants avec Le Murmure des songes. 

    Le résultat ? Un spectacle féerique qui invite le public à un voyage onirique, à la découverte de l’imaginaire enfantin du danseur et chorégraphe.

    Sur scène, quatre danseurs évoluent avec grâce et énergie, mêlant leurs gestes et leurs corps avec les chimères et créatures fantastiques projetées en toile de fond.

    On aime la virtuosité des artistes, la souplesse et l’énergie de leurs mouvements, de même que leur façon de se fondre à merveille dans l’ambiance fantasmagorique du décor. De quoi stimuler l’imaginaire de chacun !

    Le Murmure des songes – Le 15 novembre au théâtre de Villefranche, Villefranche-sur-Saône. À partir de 5 ans.

