Après l'interdiction d'un rassemblement dans le Rhône, 200 véhicules se retrouvent dans la Loire

Plus de 200 véhicules se sont donnés rendez-vous ce samedi soir sur le parking d'Auchan Villars (Loire). Plus tôt dans la semaine, la préfecture du Rhône avait déjà pris un arrêté pour interdire un rassemblement sauvage de la sorte.

Malgré une interdiction pour un autre rassemblement de ce genre plus tôt dans la semaine, ces amateurs de grosses cylindrées s'étaient donné le mot. Ce samedi 18 avril dans la soirée, plus de 200 voitures, majoritairement de marque BMW, se sont données rendez-vous sur le parking d'Auchan Villars dans la Loire pour ce qui semblait être un rassemblement sauvage.

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Décidés à exposer fièrement leurs véhicules et marquer leur passage des traces de pneus de leurs "drifts", leurs propriétaires venaient principalement de la Loire, mais aussi du Rhône et de la Côte-d'Or, indiquent nos confrères du Progrès. Arrivés vers 23 heures, ils ont rapidement reçu la visite d'agents de police, reçus à coups de tirs de mortiers, de lancers de projectiles et d'insultes. Les forces de l'ordre ont mis quelques heures à disperser les participants, qui ont été évacués aux alentours de 2 heures du matin.

Aucune interpellation n'a pour l'heure eu lieu, mais des recherches seront menées ces prochains jours pour identifier les potentiels organisateurs de cet événement sauvage.

Un événement automobile interdit dans le Rhône

Plus tôt dans la semaine, ce vendredi 17 avril, un événement automobile non déclaré et dont le lieu et l’horaire étaient encore tenus secrets, le rassemblement automobile "Piraterie 4 On TOP the World" avait été interdit par la préfecture du Rhône. Les participants se seraient-ils repliés sur la Loire ?