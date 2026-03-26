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Image d’illustration. Crédit : Denis Charlet / AFP

Forcée à se prostituer, une adolescente de 17 ans secourue à Oullins-Pierre-Bénite

  • par CM

    • Une mineure de 17 ans a été secourue lundi 23 mars par les forces de l’ordre après qu’elle a été forcée à se prostituer dans un appartement d’Oullins-Pierre-Bénite. Deux hommes ont été interpellés.

    C’est un fait divers qui fait froid dans le dos. Lundi 23 mars, les forces de l’ordre sont intervenues pour secourir une jeune adolescente de 17 ans forcée à se prostituer dans un appartement loué sur Airbnb situé rue Pierre-Semard, à Oullins-Pierre-Bénite.

    Comme l'indiquent nos confrères du Progrès, la victime serait parvenue à prévenir sa mère pas message, avant d’être secourue puis prise en charge à l’hôpital. Elle s’est vu délivrer un jour d’incapacité totale de travail.

    Les forces de l’ordre ont par ailleurs interpellé deux hommes. L’un d’eux est suspecté de proxénétisme aggravé, au préjudice d’une mineure et sous la contrainte. Il a été déféré devant le parquet de Lyon mercredi. Aucun des trois individus ne réside dans la région lyonnaise. L'enquête se poursuit.

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