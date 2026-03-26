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Hôtel de Ville de Lyon. @WilliamPham

370 sites emblématiques de Lyon seront éteints symboliquement ce samedi

  • par Clémence Margall

    • À l’occasion du défi mondial Earth Hour, la Ville de Lyon éteindra symboliquement près de 370 sites pendant une heure, dès 20 h 30.

    Cela fait maintenant plusieurs années que la Ville de Lyon participe à cette grande mobilisation citoyenne, elle renouvellera son engagement ce samedi 28 mars. À l’occasion du défi mondial Earth Hour organisé par la WWF, la municipalité éteindra symboliquement près de 370 sites emblématiques entre Rhône et Saône dès 20 h 30, et ce, pendant une heure.

    Cela concernera par exemple l’Hôtel de Ville, le Palais de la Bourse, le Théâtre des Célestins ou encore les ponts. L’éclairage des rues sera toutefois maintenu, indique la Ville de Lyon.

    Sydney, Londres, New York ou encore Singapour, plusieurs villes du monde entier souhaitent montrer leur engagement dans la protection de l’environnement et la lutte contre le changement climatique.

    Lire aussi : Place Bellecour : la Ville de Lyon prévoit de végétaliser la partie nord fin 2026

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