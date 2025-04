Un véhicule volé et maquillé a été découvert par les gendarmes lors d'un contrôle routier près de Lyon.

La gendarmerie du Rhône communique régulièrement sur les contrôles routiers qu'elle réalise, et les résultats sont souvent "affligeants" des mots des militaires eux-mêmes. Le 15 avril, une cinquantaine d'infractions avait été constatée lors un contrôle de trois heures réalisé à Vernaizon et Solaize.

Une vingtaine d'infractions en 45 minutes...

Trois jours plus tard, les militaires de la brigade motorisée de Dardilly dans la métropole de Lyon ont mené un contrôle au lendemain d'un accident ayant impliqué deux véhicules et ayant fait un blessé sur un axe particulièrement accidentogène.

Mais cette opération a été écourtée au bout d'à peine 45 minutes après que les gendarmes ont intercepté une camionnette tractant une caravane à vive allure. Le conducteur n'était pas titulaire du permis adapté, et conduisant sous l'emprise de cannabis. L'inspection du véhicule a permis de découvrir qu'il était volé et maquillé.

Par ailleurs, et malgré la brièveté du contrôle, les militaires ont sanctionné une vingtaine d'infractions, notamment sept excès de vitesse compris entre 20 et 30 km/h et deux conduites sous l'emprise de stupéfiants.