Porte-étendard de la lutte anti-tags à Lyon et candidat aux élections municipales de Lyon en 2026, Édouard Hoffmann a dérapé devant une élue lyonnaise.

La Ville de Lyon organisait jeudi 24 avril, à partir de 15h30, une présentation du début d'installation de l'oeuvre artistique Tissage urbain de la place Bellecour, en présence de l'adjointe au maire de Lyon Audrey Henocque et de l'architecte du projet Tristan Israel.

Un temps dédié à la presse au cours duquel le collectif des Défenseurs de Lyon et du Grand Lyon est intervenu. Leur banderole "Stop à la fermeture de Lyon" a ainsi été accrochée aux barrières du chantier et une sirène allumée à proximité de la conférence de presse.

Lire aussi : L'oeuvre éphémère anti "coup de chaud" s'installe à Bellecour

Des policiers municipaux pour extirper Hoffman

Présent aux côtés des membres du collectif, le candidat aux élections municipales de Lyon en 2026 Édouard Hoffmann a alors dérapé, se montrant agressif à l'encontre de l'élue Audrey Henocque. Comme on peut le voir sur une vidéo filmée par l'un des journalistes de Lyon Capitale présent sur place, des agents de la police municipale sont intervenus pour le faire évacuer.

En interpellant l'adjointe au maire, il souhaitait dénoncer le tag "Palestine vaincra !", visible sur l'un des batiments entourant la place Bellecour. Par le passé, le Lyonnais s'était fait remarquer pour avoir pris à bras le corps la question des tags qui défigurent les murs de la ville. "Lyon est une ville assombrie, dégradée où je ne me sens plus en sécurité, que je n'aime plus. Et je me dis que cette ville doit retrouver ses lumières", expliquait-il sur le plateau de 6 minutes chrono.

Le candidat aux élections municipales Édouard Hoffman intervient très en colère contre l’adjointe Audrey Henocque



Il est évacué par la police municipale pic.twitter.com/PTHrcXKsfL — Lyon Capitale (@lyoncap) April 24, 2025

Quelques minutes avant cet incident, le candidat à la mairie de Lyon écrivait sur son réseau social LinkedIn : "La laideur que je dénonce depuis quatre ans, associée au slogan politique, dangereux et jamais condamné par la mairie de Lyon".

Est-il allé trop loin ce jeudi 24 avril ? "Non, c’est la seule façon de se faire entendre. On m'interdit tout", persiste après coup Édouard Hoffmann.

Lire aussi : Edouard Hoffmann : “On s’habitue à la laideur”

"C’est inadmissible"

Sur place, l'adjointe Audrey Henocque dénonce : "C'est inadmissible. On ne coupe pas la parole des gens. Il a été virulent, très agressif. On est dans une démocratie, il n'y aucun problème à parler avec lui".

Le maire de Lyon, Grégory Doucet, a lui aussi réagi dans la foulée, dans un communiqué, et "condamne avec la plus grande fermeté le comportement violent et indigne d'Édouard Hoffmann". Et d'ajouter : "S’attaquer à une élue de la République en raison de son engagement est une atteinte inacceptable aux valeurs démocratiques et républicaines. Aucun élu de la République ne doit subir de telles intimidations. Au nom de la Ville de Lyon, je lui adresse tout mon soutien".