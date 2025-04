Les Bad Gones brandissent des banderoles contre la gestion de l'OL

Les Bad Gones ont déployé plusieurs banderoles contre la gestion de l'OL et contre les résultats du club ce jeudi au centre d'entraînement et au Groupama stadium.

Des banderoles vindicatives ont été déployées par un groupe de supporters ultras de l'OL jeudi matin au Groupama Stadium ainsi qu'au centre d'entraînement attenant à Décines-Charpieu (Rhône), après la défaite des Lyonnais dans le derby dimanche à Saint-Etienne (2-1).

"De la fierté à la honte, quatre matches pour le podium"

"De la fierté à la honte, quatre matches pour le podium", ont écrit les Bad Gones sur un premier calicot accroché aux grilles du centre d'entraînement. "Sans pognon, Molenbeek, Botafogo, Lyon, qui sera le pigeon ?", interrogent encore les ultras lyonnais du virage nord. Les trois clubs cités font tous partie du groupe Eagle Football de John Textor.

Ces protestations interviennent après la défaite de l'OL dans le derby contre l'ASSE, et la chute au 6e rang de la Ligue 1. Présent jeudi en conférence de presse à deux jours de la réception de Rennes pour le compte de la 31e journée du championnat, le défenseur Moussa Niakhaté a dit ne pas avoir vu lui-même ces banderoles mais a estimé que les ultras avaient "tout dit et raison".

"On a fait leur fierté durant cette saison que nous avions mal commencée. La honte aussi, car les scenarii des deux derniers résultats ne sont pas acceptables pour l'OL. On peut tout à fait comprendre. Et quatre finales, si nous gagnons nos quatre derniers matches, nous serons en Ligue des Champions, notre objectif que nous sommes persuadés d'atteindre", a-t-il dit.

"Cela résume bien la situation et je suis content de cette banderole car ils comprennent qu'il y a quatre finales, dont trois à domicile. Nous aurons besoin d'eux", a conclu Niakhaté. L'objectif de l'OL est de monter sur le podium pour retrouver la Ligue des Champions qu'il n'a plus disputée depuis 2020, ou bien de se classer 4e pour jouer le barrage de la C1.

Cette qualification semble vitale pour les finances de Lyon, menacé de rétrogradation en Ligue 2 par la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG).