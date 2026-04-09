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Près de Lyon : un homme de 70 ans décède après une chute d’un immeuble
Un septuagénaire décède après une chute d’un immeuble à Neuville-sur-Saône. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Rhône : un enfant blessé après un accident de circulation

  • par La Rédaction

    • Un garçon d’environ 6 ans a été renversé mercredi en fin de journée sur une route départementale du Rhône. Il a été transporté à l’hôpital.

    Un accident de la circulation s’est produit mercredi en début de soirée à Saint-Georges-de-Reneins. Selon nos confrères du Progrès, vers 18h50, un jeune enfant a été percuté par une voiture au niveau de la rue du Beaujolais, sur la RD20.

    Rapidement alertés, les secours ont mobilisé huit sapeurs-pompiers et trois véhicules, dont une ambulance, pour intervenir sur place. Le garçon, âgé d’environ six ans, a été pris en charge puis transporté vers un centre hospitalier à proximité.

    Les circonstances précises de l’accident restent encore à déterminer.

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