Salon : Lyon Art Paper, un must du dessin contemporain

Lyon Art Paper investit pour la deuxième fois la fondation Renaud au fort de Vaise avec 57 artistes et le peintre Noël Dolla comme invité d’honneur.

Avec comme objectif de faire se rencontrer artistes, amateurs d’art et collectionneurs tout en proposant des coûts accessibles (la fourchette de prix va d’une centaine à quelques milliers d’euros), le salon de dessin contemporain Lyon Art Paper est devenu un incontournable qui accueille, dans le cadre de sa dixième édition, 57 artistes de renommée, tous ayant créé des œuvres spécialement pour Lyon.

Ils sont accompagnés par un invité d’honneur : le grand peintre Noël Dolla, qui fut l’élève de Claude Viallat entre 1962 et 1966 à l’école des Arts décoratifs de Nice avant d’intégrer le groupe Supports/Surfaces puis créateur du groupe E.L.A.N. pour inventer un art abstrait en rupture avec l’art de la médiatisation et de la consommation. Interrogeant sans cesse la peinture et ses limites tout en cherchant à enrichir sa pratique de nouvelles techniques, il crée des œuvres traversées par des signes (croix, point, trou…) reproduits et manipulés jusqu’à l’épuisement du motif et la déconstruction du geste.

Weave, de Friederike von Hellermann

Il présente également des œuvres dessinées récentes dont les dessins géométriques seront en résonance avec les nouvelles propositions très structurées et déroutantes de Friederike von Hellermann, prix du jury 2023, qui expose également à la galerie l’Œil Écoute.

Pour la seconde fois, le salon s’installe à la fondation Renaud dans ce magnifique écrin qu’est le fort de Vaise qui surplombe majestueusement la Saône et que l’on vous recommande de découvrir !

Lyon Art Paper – Du 9 au 13 octobre, fondation Renaud au fort de Vaise

Entrée gratuite – www.slba.fr