Lyon : pourquoi une partie de la ville ne sera pas éclairée ce samedi soir

Dans le cadre de la 16e édition du "Jour de la Nuit", la Ville de Lyon prévoit d'éteindre plusieurs de ses sites emblématiques, de 20 h à 22 h, ce samedi 12 octobre.

Une extinction symbolique menée partout en France. Pour la 16e fois, l'événement "Jour de la Nuit" va inciter chaque ville de France à éteindre les éclairages de ses bâtiments emblématiques. Ce samedi 12 octobre, Lyon sera de la partie et éteindra donc près de 370 sites habituellement mis en lumière de 20 h à 22 h le samedi soir. L'éclairage fonctionnel des rues sera, quant à lui, maintenu.

Coordonnée par l'association Agir pour l'environnement, cette manifestation nationale vise à sensibiliser à la pollution lumineuse et à la protection de la biodiversité nocturne. "La lumière est une composante majeure de l’identité de Lyon. À travers son nouveau Plan lumière (le troisième, adopté en mai 2023, NDLR), la Ville de Lyon prend soin de la nuit lyonnaise et invite à observer, comprendre et réfléchir à la manière dont se vit la ville la nuit dans toutes ses spécificités et non plus seulement comme simple négatif du jour", écrit la Ville dans un communiqué, ce lundi.

