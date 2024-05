Architecture et construction : les matériaux du futur !

Avec Le Tour des matériaux d’une maison écologique, le CAUE Rhône Métropole* accueille une exposition passionnante qui questionne notre relation à la construction et l’environnement !

Jeunes et engagés dans une réflexion sur le sens de leur métier, les architectes de la coopérative Anatomies d’Architecture présentent une exposition expliquant la rénovation d’une longère traditionnelle normande qu’ils ont réalisée avec une démarche écologique et environnementale exceptionnelle : 0 % de béton, 0 % de membranes plastiques, 100 % de matériaux ultra locaux.

Actuellement dans le secteur de la construction, les matériaux émettent énormément de CO 2 , ainsi en France le ciment est responsable de 3 % de ces émissions.

Ce projet a donc été conçu comme un laboratoire pédagogique où il s’agit de réapprendre l’architecture, réemployer des matériaux perdus de vue ou existants, de valoriser les artisans locaux et leurs savoir-faire, en choisissant des matériaux qui proviennent au maximum des 100 kilomètres autour du site et le moins transformés.

Très documentée, l’exposition se déroule sous la forme d’une immense BD avec des textes explicatifs, des chiffres, des portraits d’artisans pour nous alerter sur le désastre environnemental, social, économique et patrimonial de la construction telle qu’elle est pratiquée en France et dans le monde.

Huit matériaux utilisés sont présentés sur des panneaux avec une couleur différente autour des mêmes quatre repères : le gisement d’un matériau, sa transformation, sa mise en œuvre sur le chantier et la manière dont il a été intégré au projet.

Des échantillons sont disposés au centre de l’exposition afin de mieux les appréhender par la vue et le toucher.

© Laurent Kronental / ADA / Le Costil

Huit matériaux utilisés pour rénover la longère

Huit matériaux sont expliqués aux visiteurs : le réemploi de la brique en terre cuite (3 000 ont été nettoyées et réutilisées sur les 35 000 de base), à la fois performante grâce à son inertie thermique mais aussi source de confort et d’économies d’énergie ; le robinier, un arbre dont le bois imputrescible permet de réaliser les fondations en remplacement du ciment avec des pieux de bois (viables 500 ans) qui ne polluent pas le sol et transformables en compost ; le pin de douglas pour l’ossature en bois de la longère ; le chanvre pour l’isolation avec son mode de culture durable et sans chimie, contrairement aux très polluants polyuréthane et polystyrène intégrés dans les systèmes d’isolation actuels.

L’artisan représenté sur la BD a conçu lui-même son système pour projeter la laine de chanvre. Puis vient une technique de construction où la terre mélangée avec du foin et des branches permet l’élaboration de quenouilles pour fabriquer un sol sur lequel on pose un parquet et le châtaignier avec lequel sont fabriqués les bardages extérieurs de la maison.

Là aussi, le dessinateur illustre l’artisan qui, pour les réaliser, a inventé une machine avec de vieilles bobines, la technique ancienne de fabrication ne répondant plus aux normes actuelles de sécurité.

En fin d’exposition, deux panneaux illustrent la réutilisation de bouchons de liège broyés et pulvérisés pour créer une isolation imputrescible d’un mètre de haut et éviter les remontées capillaires puis le chêne de réemploi (meubles, portes…) avec lequel des tomettes en bois ont été fabriquées une par une avant d’être posées sur le sol.

Très pédagogique, l’exposition s’adresse à tous les publics et démontre véritablement que les enjeux environnementaux sont liés à l’architecture urbaine. Les architectes revendiquent ici non pas de réinventer mais plutôt une approche low tech et vertueuse en même temps qu’une aventure humaine et une réflexion sur notre société.

À ne pas rater le 8 juin, dans le cadre du festival Lyon BD, la rencontre avec Félix Roudier, dessinateur de l’exposition !

Le Tour des matériaux d’une maison écologique - Anatomies d’Architecture– Jusqu’au 28 novembre au CAUE Rhône Métropole. Entrée libre.

*CAUE Rhône Métropole : Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement Rhône Métropole