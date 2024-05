Lyon : manifestation contre les attaques envers les personnes transgenres ce dimanche

La quatrième édition de la marche des fiertés lesbiennes s'élancera de la place Louis Pradel de dimanche 5 mai à 15 h. Cette année, les organisateurs ont également choisi de dénoncer les offensives envers les personnes transgenres.

Dans le cadre d'un appel national, une manifestation pour les fiertés lesbiennes et trans aura lieu cette après-midi à Lyon. Le rendez-vous est donné place Louis Pradel (Lyon 1er) à 15h. Le rassemblement est organisé par le collectif Lesbiennes contre le patriarcat et fait notamment suite aux récentes attaques envers les droits des personnes transgenres. Cette année pour la quatrième édition, le mot d'ordre du collectif est "Non au réarmement !", faisant directement référence à l'expression de "réarmement démographique" utilisée par le président Emmanuel Macron lors de sa dernière allocution.

Diverses prises de paroles sont prévues. Des interprètes en langue des signes française seront également présents.

Près de 30 villes françaises ont répondu à l'appel à manifester.