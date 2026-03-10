Actualité
Collèges, mobilités : Véronique Sarselli se déplaçait à Mions ce lundi

  par Romain Balme

    • La candidate Grand Cœur lyonnais Véronique Sarselli s'est rendue à Mions ce lundi 9 mars. L'occasion pour elle de parler de deux projets avortés, qui concernent un collège et les mobilités.

    À moins d'une semaine du premier tour des élections métropolitaines, la favorite des sondages Véronique Sarselli (Grand Cœur lyonnais) était en déplacement à Mions, au sud-est de Lyon. Invitée par le maire LR de la commune Mickaël Paccaud, la candidate est venue évoquer l’état du patrimoine des collèges et les mobilités du quotidien.

    Une visite qui a donc commencé au collège Martin Luther King qui "souffre aujourd’hui d’un manque continu d’amélioration et de réhabilitation." Un projet de 11 millions devait être engagé fin 2019, comprenant entre autres la création d’une nouvelle entrée sécurisée, la restructuration de certains bâtiments ou encore l’installation d’un ascenseur et de nouveaux espaces d’accueil. En se rendant sur place, Véronique Sarselli s'est exprimée sur les difficultés observées comme le manque de sécurité aux abords de l'établissement scolaire et la vétusté du bâti. "L’entretien, la rénovation énergétique et la qualité du cadre de vie des élèves doivent redevenir une priorité."

    Ensuite, la tête de liste Grand Cœur lyonnais a discuté des mobilités. Elle s'est rendue rue Mangetemps, où une aire de covoiturage de 120 places devait voir le jour. Un projet entièrement porté par l’opérateur autoroutier ASF. Alors que la commune de Mions avait prévu de mettre à disposition le terrain, l'initiative n'a finalement pas abouti bloquée par la Métropole. Pour les élus présents, cette situation traduit "une contradiction entre les objectifs affichés de développement des mobilités alternatives et la difficulté à faire aboutir certains projets locaux".

    Enfin, Véronique Sarselli a évoqué l'importance de renouer "avec un dialogue direct avec les territoires" en s'appuyant notamment sur les maires : "Ils connaissent parfaitement les réalités de terrain et ont souvent des solutions concrètes. La métropole doit savoir les entendre et travailler avec eux pour répondre aux besoins du quotidien."

