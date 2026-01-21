Actualité

Lyon est la ville la plus embouteillée en France selon ce classement

  • par Vincent Guiraud

    • Avec un taux moyen de congestion de 47 % en 2025, Lyon devient la ville la plus embouteillée de France selon le dernier Traffic Index de TomTom.

    C'est un titre, peu enviable, que la capitale des Gaules se serait bien passé. Selon le dernier Traffic Index de TomTom, opérateur GPS, Lyon est la ville la plus embouteillée de France. Pour la première fois depuis la mise en place de ce classement il y a 15 ans, Lyon arrive en tête devant Bordeaux et Montpellier avec un taux de congestion moyen de 47,2 % pour l'année 2025 (contre 46,5% en 2024). Le classement, basé sur des données de plus de 600 millions de systèmes de navigation à travers le monde, place ensuite Paris, Marseille et Clermont-Ferrand au pied du podium.

    A lire aussi : Respire-t-on vraiment mieux à Lyon ? Le grand paradoxe des bouchons

    Concrètement, un trajet qui devrait durer dix minutes en conditions idéales en prend près de quinze à Lyon. Et cette moyenne annuelle masque des pics bien plus spectaculaires. Aux heures de pointe, la congestion grimpe à 80 % le matin et frôle les 90 % en fin de journée, notamment entre 17 et 18 heures. Les jeudis et vendredis soir figurent parmi les créneaux les plus critiques, avec des réseaux parfois proches de la saturation totale.

    Cinq jours perdus dans les bouchons

    Selon les données de TomTom, un automobiliste qui parcourt 10 kilomètres matin et soir pour se rendre au travail en pleine heure de pointe perd en moyenne 121 heures de son temps dans les bouchons. C'est 2 heures de plus que l'année dernière et plus de cinq jours entiers immobilisés dans le trafic. "Temps de vie perdu, pollution accrue, santé dégradée, entreprises pénalisées, attractivité affaiblie, services d’urgence ralentis. Ce record résume le bilan des sortants, à la Ville comme à la Métropole" ne s'est pas manque de réagir Jean-Michel Aulas en réponse à cette étude.

    Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce triste record qui ne devrait pas faire les affaires des écologistes à la tête de la Métropole de Lyon et de la Ville en pleine période électorale. La réduction de la place accordée à la voiture, la baisse des vitesses, la suppression de voies de circulation au profit d’aménagements cyclables, mais aussi la multiplication des chantiers ont fortement réduit la capacité du réseau ces dernières années.

    À noter en revanche que sur le périmètre de la métropole, la situation est légèrement plus favorable pour les automobilistes puisque la métropole lyonnaise ne se classe qu'en 7e position des métropoles françaises les plus congestionnées.

