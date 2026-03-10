Actualité

Une soirée échangiste mêlant intime et techno organisée à Lyon

  • par Romain Balme

    • La soirée Monarch débarque à Lyon. D'origine parisienne, cette nuit associant techno et libertinage se tiendra au Prisme Club, dans le 9e arrondissement de la capitale des Gaules.

    Après avoir cartonné à Paris, les soirées Monarch font leur grand retour, cette fois dans la capitale des Gaules ce vendredi 13 mars rapporte ActuLyon. Cet évènement libertin se déroulera au Prisme Club de Lyon (rue du Bourbonnais dans le 9ᵉ arrondissement). Le concept est simple, un mélange entre techno et échangisme, ouvert à tous, à partir de 21 ans. Un dress-code à base de cuir et latex est également de mise pour les participants.

    Pour cette édition lyonnaise, la soirée se déroulera dans deux espaces distincts. D'un côté, la MainStage, où plusieurs DJ tels que Vick Faraj, Luca et Anita Kaye se succéderont sur les platines. De l'autre une darkroom plus intimiste qui ouvrira ses portes à partir de 0 h 30, avec un set continu signé STAX.

    Pour les aficionados parisiens, un bus spécial est affrété, preuve du succès de ces soirées Monarch. Une nuit mêlant habilement techno, performance et culture libertine.

    à lire également
    Véronique Sarselli
    Collèges, mobilités : Véronique Sarselli se déplaçait à Mions ce lundi

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Véronique Sarselli
    Collèges, mobilités : Véronique Sarselli se déplaçait à Mions ce lundi 14:50
    Une soirée échangiste mêlant intime et techno organisée à Lyon 13:52
    Pluies et baisse des températures : quelle météo à Lyon dans les prochains jours ? 13:37
    Maison de la danse : Waacking et hip-hop freestyle, un plateau partagé et déchaîné ! 12:50
    Lyon : à quelques jours du 1er tour, Grégory Doucet réaffirme que "personne ne désencadrera les loyers" 12:39
    d'heure en heure
    Le festival des Nuits de Fourvière à Lyon. (Photo OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)
    Lyon : Jack White, Lorde, MC Solaar... la programmation des Nuits de Fourvière dévoilée 12:13
    Jean-Luc Da Passano © Antoine Merlet
    La maire d'Irigny saisit le procureur : l'ancienne équipe municipale visée par des accusations 12:05
    Tramway TCL ligne
    Lyon : un étudiant poursuivi dans le tramway par un homme armé d'un couteau 12:05
    Festival de chanson francophone : Mars attaque ! 11:35
    atelier de cuisine
    La cuisine, nouveau loisir roi des Lyonnais : +228 % en un an 11:06
    campagne pompiers "Pour que Lyon ne devienne pas un Los Angeles"
    Pompiers de Lyon et de la métropole : une lettre explosive déclenche une tempête politique 10:52
    Lyon : incendie dans un Ehpad du 3e arrondissement, 80 résidents mis à l’abri 10:32
    Décines-Charpieu : des incendies de véhicules, le candidat RN déplore "un climat d'insécurité" 10:00
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut