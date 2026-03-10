Une soirée échangiste mêlant intime et techno organisée à Lyon

La soirée Monarch débarque à Lyon. D'origine parisienne, cette nuit associant techno et libertinage se tiendra au Prisme Club, dans le 9e arrondissement de la capitale des Gaules.

Après avoir cartonné à Paris, les soirées Monarch font leur grand retour, cette fois dans la capitale des Gaules ce vendredi 13 mars rapporte ActuLyon. Cet évènement libertin se déroulera au Prisme Club de Lyon (rue du Bourbonnais dans le 9ᵉ arrondissement). Le concept est simple, un mélange entre techno et échangisme, ouvert à tous, à partir de 21 ans. Un dress-code à base de cuir et latex est également de mise pour les participants.

Pour cette édition lyonnaise, la soirée se déroulera dans deux espaces distincts. D'un côté, la MainStage, où plusieurs DJ tels que Vick Faraj, Luca et Anita Kaye se succéderont sur les platines. De l'autre une darkroom plus intimiste qui ouvrira ses portes à partir de 0 h 30, avec un set continu signé STAX.

Pour les aficionados parisiens, un bus spécial est affrété, preuve du succès de ces soirées Monarch. Une nuit mêlant habilement techno, performance et culture libertine.