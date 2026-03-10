Actualité
Image d’illustration ©région Auvergne-Rhône-Alpes

Auvergne-Rhône-Alpes : l'intérim en baisse sur l'année 2025 par rapport à 2024

  • par Romain Balme

    • Selon le baromètre de Prism'Emploi, l'intérim régional est globalement en baisse sur l'année 2025 par rapport à 2024. Cependant, l'Auvergne-Rhône-Alpes connait une bonne période sur le mois de décembre 2025.

    L'intérim a la côte en Auvergne-Rhône-Alpes. Selon le baromètre de Prism'Emploi, organisation professionnelle du recrutement et de l'intérim, le travail temporaire a augmenté de 1,1 % sur la région Auvergne-Rhône-Alpes sur le mois de décembre 2025 par rapport à décembre 2024. Un chiffre important puisqu'à l'échelle nationale, les effectifs intérimaires sont en baisse de 1,8 %.

    Si l'on se penche sur les résultats de l'année 2025 par rapport à sa prédécesseuse, la région Auvergne-Rhône-Alpes enregistre une baisse de 5,7 %, soit plus que la moyenne nationale, évaluée à -4,6%. Du côté des extrêmes, - 8 % d'intérim pour la Nouvelle Aquitaine, tandis que le travail temporaire ne recule que d'1,1 % dans les Hauts-de-France.

    Lire aussi : Quels postes connaissent la plus forte croissance à Lyon ?

    Sur le mois de décembre 2025, le CDI intérimaire (CDII) représente 13,4 % des emplois en Auvergne-Rhône-Alpes, se classant troisième des régions où ces contrats sont les plus importants, derrière les Hauts de France (14,4 %) et les Pays-de-la-Loire (16 %). En se concentrant sur l'Auvergne-Rhône-Alpes, on observe des différences entre les départements. L'évolution des intérimaires augmente fortement en Ardèche (+36,5 %), dans le Cantal (+18,3 %), et dans l'Ain (+5,5 %). Cependant, le travail temporaire régresse de manière spectaculaire dans l'Allier (-10,3 %), et de manière plus légère dans le Rhône (-1,8) et la Haute-Savoie (-0,4 %).

    Des secteurs inégaux face au travail temporaire

    En comparant les mois de décembre 2025 et 2024, on constate de fortes disparités sur les secteurs, à l'échelle régionale. En effet, l'emploi intérimaire est en hausse dans le commerce (+5,7 %), l’industrie (+4,5 %) et le BTP
    (+2,1 %), mais diminue dans les transports (-1,8 %) et les services (-5,2 %). Au sujet des niveaux de qualification, l'emploi intérimaire augmente chez les ouvriers non qualifiés (+4,7 %) et les ouvriers qualifiés (+1,0 %), mais baisse chez les cadres et professions intermédiaires (-0,2 %) et les employés (-5,9 %).

    à lire également
    tour de fourviere
    Fourvière : le chantier du siècle pour sauver les quatre tours de la basilique

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    tour de fourviere
    Fourvière : le chantier du siècle pour sauver les quatre tours de la basilique 15:51
    Auvergne-Rhône-Alpes : l'intérim en baisse sur l'année 2025 par rapport à 2024 15:30
    Suisse séquestré pour des cryptomonnaies : douze personnes inculpées à Lyon 15:29
    Municipales à Lyon : Grégory Doucet s'engage à végétaliser "toutes les rues où cela est possible" 15:21
    Véronique Sarselli
    Collèges, mobilités : Véronique Sarselli se déplaçait à Mions ce lundi 14:50
    d'heure en heure
    Une soirée échangiste mêlant intime et techno organisée à Lyon 13:52
    Pluies et baisse des températures : quelle météo à Lyon dans les prochains jours ? 13:37
    Maison de la danse : Waacking et hip-hop freestyle, un plateau partagé et déchaîné ! 12:50
    Lyon : à quelques jours du 1er tour, Grégory Doucet réaffirme que "personne ne désencadrera les loyers" 12:39
    Le festival des Nuits de Fourvière à Lyon. (Photo OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)
    Lyon : Jack White, Lorde, MC Solaar... la programmation des Nuits de Fourvière dévoilée 12:13
    Jean-Luc Da Passano © Antoine Merlet
    La maire d'Irigny saisit le procureur : l'ancienne équipe municipale visée par des accusations 12:05
    Tramway TCL ligne
    Lyon : un étudiant poursuivi dans le tramway par un homme armé d'un couteau 12:05
    Festival de chanson francophone : Mars attaque ! 11:35
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut