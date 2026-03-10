Selon le baromètre de Prism'Emploi, l'intérim régional est globalement en baisse sur l'année 2025 par rapport à 2024. Cependant, l'Auvergne-Rhône-Alpes connait une bonne période sur le mois de décembre 2025.

L'intérim a la côte en Auvergne-Rhône-Alpes. Selon le baromètre de Prism'Emploi, organisation professionnelle du recrutement et de l'intérim, le travail temporaire a augmenté de 1,1 % sur la région Auvergne-Rhône-Alpes sur le mois de décembre 2025 par rapport à décembre 2024. Un chiffre important puisqu'à l'échelle nationale, les effectifs intérimaires sont en baisse de 1,8 %.

Si l'on se penche sur les résultats de l'année 2025 par rapport à sa prédécesseuse, la région Auvergne-Rhône-Alpes enregistre une baisse de 5,7 %, soit plus que la moyenne nationale, évaluée à -4,6%. Du côté des extrêmes, - 8 % d'intérim pour la Nouvelle Aquitaine, tandis que le travail temporaire ne recule que d'1,1 % dans les Hauts-de-France.

Sur le mois de décembre 2025, le CDI intérimaire (CDII) représente 13,4 % des emplois en Auvergne-Rhône-Alpes, se classant troisième des régions où ces contrats sont les plus importants, derrière les Hauts de France (14,4 %) et les Pays-de-la-Loire (16 %). En se concentrant sur l'Auvergne-Rhône-Alpes, on observe des différences entre les départements. L'évolution des intérimaires augmente fortement en Ardèche (+36,5 %), dans le Cantal (+18,3 %), et dans l'Ain (+5,5 %). Cependant, le travail temporaire régresse de manière spectaculaire dans l'Allier (-10,3 %), et de manière plus légère dans le Rhône (-1,8) et la Haute-Savoie (-0,4 %).

Des secteurs inégaux face au travail temporaire

En comparant les mois de décembre 2025 et 2024, on constate de fortes disparités sur les secteurs, à l'échelle régionale. En effet, l'emploi intérimaire est en hausse dans le commerce (+5,7 %), l’industrie (+4,5 %) et le BTP

(+2,1 %), mais diminue dans les transports (-1,8 %) et les services (-5,2 %). Au sujet des niveaux de qualification, l'emploi intérimaire augmente chez les ouvriers non qualifiés (+4,7 %) et les ouvriers qualifiés (+1,0 %), mais baisse chez les cadres et professions intermédiaires (-0,2 %) et les employés (-5,9 %).