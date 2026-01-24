Faits divers
Givors : un blessé grave après un accident de voiture sur l'A47

  • par Louise Ginies

    • Ce vendredi soir, un accident de voiture au niveau de Givors sur l'A47 a fait deux blessés légers et un troisième plus grièvement touché.

    Série noire sur les autoroutes de la région Ce vendredi soir aux alentours de 19h40, un accident de la route s'est produit au niveau de Givors, dans le sens Lyon-Saint-Étienne. D'après nos confrères du Progrès, un véhicule aurait percuté la glissière centrale avant de se mettre en travers des voies. Au total, les trois personnes personnes présentes à l'intérieur du véhicule ont été prises en charge par les secours. Parmi eux, deux individus ont été blessés légèrement et la troisième a été plus grièvement touchée.

    La situation s'est rapidement empirée. Le premier accident en a alors causé un deuxième, à quelques mètres à peine : deux voitures se sont percutées sur la bande d'arrêt d'urgence, dans des circonstances qui restent encore à déterminer. Les secours ont transporté un blessé léger vers l'hôpital le plus proche. Deux accidents responsables de perturbations sur la zone jusque vers 21h30 environ, le temps que les véhicules accidentés ne soient évacués.

    Accident mortel à Reventin-Vaugris

    Si aucun des deux accidents de ce vendredi ne s'est soldé par le décès d'aucun des passagers des véhicules impliqués, ce n'est pas le cas d'un accident survenu ce jeudi sur l'A7, au niveau de Reventin-Vaugris (Isère). Un automobiliste de 90 ans a perdu la vie après avoir percuté une pile en béton du péage, d'après les informations de nos confrères du Dauphiné Libéré. Arrivés sur place en urgence, les pompiers et le Samu n'ont toutefois pas réussi à réanimer la victime, qui est décédée sur place.

    La préfecture du Rhône appelle à la vigilance sur les routes avant les fêtes

    Laisser un commentaire

