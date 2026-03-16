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Un hélicoptère a été déployé sur les lieux de l’accident samedi 5 octobre. © Philippe Scandola / Pixabay

Près de Lyon : Choc frontal entre deux véhicules, trois blessés graves

  • par Romain Balme

    • Les faits se sont déroulés ce dimanche 15 mars vers 17 h 15 à Chaponost. Deux véhicules se sont frontalement percutés. Parmi les cinq victimes, trois d'entre elles sont en urgence absolue, dont une fillette de huit ans.

    Ce dimanche 15 mars, vers 17 h 15, un grave accident a eu lieu à Chaponost, dans le sud-ouest de Lyon. Alors que les circonstances restent à déterminer, le Progrès annonce que deux véhicules se sont percutés de plein fouet, route de la Gare.

    Dans une voiture se trouvait une mère et sa fille âgée de huit ans, dans l'autre, trois femmes de générations différentes. Sur place, les pompiers ont été dépêchés au secours des cinq victimes, dont trois en urgence absolue, dont la fillette de huit ans.

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