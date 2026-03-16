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Photo d’illustration. © Tim Douet

Rhône : il s'enfuit avec une paire de baskets volée aux pieds et écope de 500 euros d'amende

  • par Loane Carpano

    • En 2022, un jeune homme s'était enfui d'un magasin de Villefranche-sur-Saône avec une paire de baskets volée aux pieds. Plus de trois ans plus tard, il a finalement été jugé le 11 mars.

    C'est une affaire originale qui date d'il y a plus de trois ans. En décembre 2022, un homme alors âgé de 23 ans avait dérobé une paire de baskets dans un magasin de Villefranche-sur-Saône. Pour procéder, l'individu avait simplement enfilé une paire de chaussures neuves et laissé sa paire de baskets usées dans la boite. Il s'était ensuite enfui, chaussures neuves aux pieds.

    Reconnu sur les images de vidéosurveillance, le jeune homme avait été interpellé peu de temps après. Ce dernier avait alors le choix de régler les baskets, en échange, le magasin ne portait pas plainte. Un deal qu'il avait refusé, affirmant qu'il "préférait payer une amende plutôt que de rembourser le magasin."

    Plus de trois ans plus tard, l'affaire a été jugée par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône mercredi 11 mars. Selon les informations du Progrès, le mis en cause ne s'est pas présenté à l'audience. Il écope néanmoins de 50 jours-amendes à 10 euros, soit une paire de basket à 500 euros.

    Lire aussi : Rhône : quatorze infractions relevées lors d'une opération "anti-délinquance"

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