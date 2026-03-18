Louis Pelaez a quitté la présidence du groupe Inventer la Métropole de demain en 2023. (@Capture Métropole de Lyon)

Co-fondateur du groupe Inventer la Métropole de demain avec Gérard Collomb, Louis Pelaez annonce qu'il votera pour les listes de la gauche et des écologistes.

En février, il dénonçait l'orientation "réactionnaire" du binôme Jean-Michel Aulas-Véronique Sarselli. Dans un texte publié ce mercredi matin, l'ancien proche de Gérard Collomb avec qui il avait fondé le groupe Inventer la métropole de demain, Louis Pelaez prend position dans l'entre-deux-tours. "Pas une voix pour Aulas, Sarselli, Wauquiez", écrit-il dans un message publié sur Facebook.

"Je voterai Bruno Bernard"

"À la Métropole je voterai Bruno Bernard. Je ne change rien à mon texte d’avant le premier tour. On peut commettre une erreur comme je l’ai fait en 2020 mais pas deux fois", détaille celui qui avait été directeur de campagne de Gérard Collomb.

"Je refuse que Lyon tombe aux mains d’une droite dure celle de Wauquiez. Lyon ne mérite pas cela. J’écoute les jeunes qui ont voté LFI même si je combats Mélenchon et sa radicalité", poursuit-il au sujet du scrutin municipal. Pour rappel, en juin 2023, il avait quitté le groupe Inventer la métropole de demain en regrettant notamment le rapprochement entre ses membres et la droite au conseil métropolitain. Un rassemblement désormais acté.

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