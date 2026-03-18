TCL recherche des artistes lyonnais pour jouer sur le réseau de transport en commun à l'occasion de la fête de la musique. Un appel à candidature est ouvert.

Le réseau TCL cherche des talents en vue de la fête de la musique. Comme chaque année depuis quatre ans, TCL propose à des artistes lyonnais de venir jouer sur le réseau de transports en commun le 21 juin. L'occasion de faire connaître des artistes émergents venus du territoire, tout en faisant danser les usagers.

Gratuit et ouvert à tous les styles musicaux, l'appel à candidature à débuté le 14 mars et se prolongera jusqu'au 3 avril. Les artistes en solo ou en groupes sont invités à tenter leur chance en déposant une candidature et une vidéo sur le site TCL. La programmation et le nom des artistes retenus seront annoncés courant mai.

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