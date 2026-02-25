Ancien proche de Collomb, Pelaez dénonce l'orientation "réactionnaire" d'Aulas et Sarselli

Louis Pelaez a quitté la présidence du groupe Inventer la Métropole de demain en 2023. (@Capture Métropole de Lyon)

Le co-fondateur du groupe Inventer la métropole de demain voit dans les listes portées par Véronique Sarselli et Jean-Michel Aulas "une droite réactionnaire".

Plus d'un an après avoir quitté le groupe Inventer la métropole de demain, qu'il avait co-fondé avec Gérard Collomb, aujourd'hui dissous dans le groupe Grand Coeur Lyonnais, Louis Pelaez prend position.

Des promesses "irréalistes"

À moins de trois semaines du premier tour des élections métropolitaines à Lyon, l'ancien directeur de campagne du maire disparu en 2023 dénonce l'orientation politique "réactionnaire" du duo Véronique Sarselli-Jean-Michel Aulas, dont il dénonce les promesses "irréalistes".

Il annonce ainsi qu'il ne votera pas pour les listes Grand Coeur Lyonnais et Coeur Lyonnais. Pour rappel, en juin 2023, il avait quitté le groupe Inventer la métropole de demain en regrettant notamment le rapprochement entre ses membres et la droite au conseil métropolitain. Un rassemblement désormais acté.

Se revendiquant du centre-gauche, Louis Pelaez estime que le pluralisme d'une liste "n'implique pas l'indifférence lorsque certaines orientations dessinent une trajectoire préoccupante", alors qu'il voit dans les listes Grand Coeur Lyonnais "une droite réactionnaire, souvent rétrograde et idéologique ambiguë".