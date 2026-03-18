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Christian Duchêne, le maire de Saint-Fons, sur le plateau de 6 minutes chrono.

Saint-Fons : après des votes invalidés contre lui, le maire sortant appelle à voter pour l'union de la gauche

  • par Romain Balme

    • Victime d'une annulation des votes en sa faveur le maire sortant de Saint-Fons Christian Duchêne ne se résigne pas, il appelle à voter pour le programme de l'union de la gauche aux métropolitaines.

    Une tempête s'était abattue sur le maire sortant de Saint-Fons Christian Duchêne le soir du premier tour des municipales. Les voix attribuées à l'élu avaient été invalidées. En cause, l'absence de mention de la nationalité portugaise d'une de ses colistières. Christian Duchêne a annoncé qu'il "déposerai un recours pour dénoncer ces faits, et pour pointer également les nombreuses irrégularités constatées dans les bureaux de vote."

    "Résister à la droite et à ses extrêmes"

    Par conséquent, il sera absent pour défendre sa place de maire ce dimanche. Pourtant, il ne résigne pas et appelle celles et ceux qui souhaitent lui manifester son soutien à le faire lors des élections métropolitaines. Le désormais ex-édile appelle "chaque électrice et chaque électeur à aller voter pour notre liste du rassemblement de la gauche et des écologistes" sur la circonscription des Portes du Sud.

    Lors du premier tour, la gauche, conduite par la communiste Michèle Picard a fini troisième derrière le candidat LFI et surtout Grand Coeur lyonnais. L'élu défend l'enjeu de "résister à la droite et à ses extrêmes pour éviter que notre Métropole ne replonge dans une politique qui redeviendrait défavorable à nos quartiers".

    Il en profite également pour confronter les deux projets : "Notre programme propose de poursuivre et d’amplifier les actions en direction des habitants métropolitains qui en ont le plus besoin", tandis que la droite "propose à
    l’inverse de protéger les beaux quartiers, et de reléguer nos villes non seulement de l’autre côté du périph’, mais aussi à la sortie d’un tunnel qui ne ferait qu’éloigner nos habitants de la Métropole.    "

    Lire aussi : Métropolitaines 2026 : les résultats du 1er tour Portes du Sud, la droite et LFI au coude-à-coude

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