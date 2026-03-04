Dans un communiqué de presse, Grégory Doucet, candidat à sa réélection, détaille différentes mesures pour "faire de Lyon une ville qui protège réellement toutes celles qui y vivent."

Après avoir annoncé lundi des mesures pour les femmes enceintes à Lyon, Grégory Doucet poursuit ses annonces pour les Lyonnaises. Dans un communiqué de presse transmis ce mardi soir, le maire de Lyon, candidat à sa réélection le 15 mars prochain, détaille son programme pour "faire de Lyon une ville qui protège réellement toutes celles qui y vivent, y travaillent ou y sortent, à toute heure du jour et de la nuit."

Un fonds municipal de solidarité sera notamment créé au cours d'un hypothétique second mandat pour permettre aux femmes victimes de violences conjugales d'être soutenues financièrement. Changement de serrure, garde d’enfants, frais de transport, nuitées d’urgence ou déménagement précipité : autant de dépenses qui selon l'équipe du candidat Doucet constituent aujourd'hui "un obstacle majeur pour de nombreuses victimes". Questionné sur le montant alloué à ce fonds de solidarité, l'équipe du candidat écologiste répond "autant qu'il le faut" et précise à Lyon Capitale que "les limites financières ne doivent pas être un frein pour les femmes victimes de violences".

Formation des policiers, dispositif Angela renforcé

La liste "Pour vivre Lyon" annonce aussi la création de nouvelles places de mise à l'abri et d'accueil pour les femmes victimes de violences. "Une attention particulière sera portée aux jeunes LGBTQ+ en rupture familiale, dont la vulnérabilité exige des réponses spécifiques et adaptées" détaille le communiqué.

Les policiers municipaux seront formés pour accueillir et traiter les plaintes des femmes victimes de violences et des postes d'intervenants sociaux seront implantés dans les commissariats de la ville de Lyon. "Savoir écouter et accueillir constitue la première étape pour que les victimes se sentent reconnues, protégées et soutenues" estime Grégory Doucet.

Le dispositif Angela, qui permet à toute personne victime de violence dans l'espace public de se réfugier dans un commerce ou un restaurant, sera renforcé à Lyon, tout comme les lieux refuges mis en place sur le réseau TCL. Sur ce dernier, et même si ces sujets relèvent des compétences de la métropole de Lyon et du Sytral, Grégory Doucet annonce que le dispositif d'arrêt à la demande sera maintenu et généralisé. La présence humaine sur le réseau de transports lyonnais sera également renforcée avec une augmentation de 50% du nombre d'agents de contrôle et d'intervention pour atteindre 375 agents, "en complément de 200 agents d’accueil et de médiation et de 150 agents de sécurité privée."

"La sécurité des femmes s’inscrit dans une vision globale"

La liste du maire de Lyon explique également qu'un soutien financier sera apporté "aux initiatives associatives permettant de consolider les actions de prévention, de formation des professionnels et d’intervention en milieu festif." "Avec l’union de la gauche et des écologistes, la sécurité des femmes s’inscrit dans une vision globale : celle d’une ville plus juste, plus protectrice et pleinement engagée en faveur de l’égalité réelle" complète l'équipe de Grégory Doucet. Avant de conclure : "Protéger les femmes, c’est renforcer la liberté de toutes et tous et faire progresser la démocratie locale."